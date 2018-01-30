Яромир Ягр стал игроком «Кладно»
Бывший форвард «Калгари Флэймз» Яромир Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно», сообщает официальный сайт «огоньков».
Бывший форвард «Калгари Флэймз» Яромир Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно», сообщает официальный сайт «огоньков».
Ранее стало известно, что чешского нападающего никто не забрал с драфта отказов, куда он был помещён «Флэймз».
В 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ Ягр набрал семь (1+6) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге на его счету 1921 (766+1155) очко в 1733 встречах.
46-летний нападающий занимает третье место в истории НХЛ по количеству матчей, Ягру не хватило до результата Горди Хоу 34 игр.
Ягр является владельцем «Кладно», в этом клубе он начинал свою карьеру перед переездом в НХЛ. В составе чешского клуба играет российский нападающий Антон Курьянов, с которым Ягр выступал в составе «Авангарда». Клуб выступает в первом дивизионе Чехии.