Форвард Егор Шарангович не поможет сборной в играх с хоккеистами России и Канады

На сегодняшней тренировке сборной страны Егор получил травму пальца и выбыл из строя до 12 марта. С россиянами белорусские хоккеисты встретятся 30 января в Москве, а товарищеский поединок с олимпийской командой Канады пройдет 6 февраля в Риге.

Тем временем сегодня стало известно, что защитник Никита Устиненко покинул минское «Динамо». Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В нынешнем сезоне Устиненко провел 9 матчей в составе «зубров» в чемпионате КХЛ, отметившись двумя результативными передачами. Кроме того, он 27 сыграл в белорусской экстралиге за «Динамо-Молодечно», набрав в них 7 бомбардирских баллов (1 гол + 6 передач).