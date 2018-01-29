Хафизуллин пропустил тренировку российской команды перед матчем с белорусами
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард
НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард
В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии.
Сочетания звеньев выглядят следующим образом:
Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Михаил Григоренко; Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков.
Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Илья Марченко — Никита Нестеров.
Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Богдан Киселевич — Егор Яковлев.
Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин; Андрей Зубарев — Артем Зуб.
Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев; Никита Трямкин — Егор Рыков.
Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля.