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19:32 (мск), источник: ТАСС

Хафизуллин пропустил тренировку российской команды перед матчем с белорусами

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Форвард санкт-петербургского СКА Динар Хафизуллин пропустил тренировку российской команды перед товарищеским матчем со сборной Белоруссии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник в УТЦ «Новогорск» проходит день открытых дверей российской команды. 6 февраля она отправится в Южную Корею для подготовки к предстоящей Олимпиаде. 30 января подопечные Олега Знарка проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Михаил Григоренко; Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков.

Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов; Илья Марченко — Никита Нестеров.

Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов; Богдан Киселевич — Егор Яковлев.

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин; Андрей Зубарев — Артем Зуб.

Сергей Мозякин — Илья Каблуков — Владимир Ткачев; Никита Трямкин — Егор Рыков.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Мужской олимпийский хоккейный турнир состоится с 14 по 25 февраля.

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