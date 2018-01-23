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23 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» обыграли «Металлург» и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Немана» обыграли «Металлург» со счетом 4:1 и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события в матче, прошедшем в гродненском Ледовом дворце, развернулись во втором и третьем периодах. У победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бадун, Михаил Стефанович, Никита Ремезов и Константин Богдановский.

В центральном матче тура в Минске «Юность» на «Чижовка-Арене» была повержена хоккеистами «Гомеля» — 2:5. Гости усилиями Германа Нестерова и Александр Семочкина уже в первом периоде повели 2:0. «Гомель» продолжал доминировать в ходе встречи до финальной сирены и добился важной победы. «Динамо-Молодечно», получившее подкрепление из минского «Динамо», не оставило шансов солигорскому «Шахтеру» — 6:3.

Эти матчи значительно обострили борьбу за лидерство в чемпионате. Лидировавшие ранее «Юность» и «Шахтер» после поражений в прошедшем туре уступили первую строку таблицы гродненскому «Неману».

Турнирная таблица подгруппы А: 1. «Неман — 78 (33). 2. «Юность-Минск — 77 (33). 3. «Шахтер — 76 (34). 4. «Гомель — 75 (33). 5. «Динамо-Молодечно — 42 (35). 6. «Металлург-Жлобин — 41 (34).

Следующий тур в экстралиге состоится 25 января.

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