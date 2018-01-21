Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына
Как в супермаркетах "реанимируют" просроченный товар
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик3
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи1
ЦСКА3
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев5
Слован3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс4
Лада3
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Автомобилист0
Хоккей. НХЛ
22.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.01
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.01
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Загитова стала чемпионкой Европы
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
10:25 (мск), источник: Sports.kz

«Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге

Атырауский «Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хоккейный клуб «Бейбарыс», официальное название которого КГП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею с шайбой «Бейбарыс-Атырау», передан в доверительное управление с правом последующего выкупа за 500 млн. тенге. Произошло это на торгах, которые стартовали с первоначальной суммы в 183 млн. тенге», — сообщил руководитель областного управления финансов Нурсултан Бисембиев.

Покупатель, имя которого не разглашается, обязан сохранить хоккейный клуб, не сокращать число в нем работающих. Кроме того, он должен сохранить детские хоккейные секции, в которых занимаются 120 ребят.

Американский журналист считает, что Головкин может отказаться от реванша с «Канело»
Фуркад победил, Шипулин — разочаровал
Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии
«Спартак» и «Медведи» устроили гандбольную рубку
Время откачивать жир. Как 2 миллиарда СКА уместить под потолок
Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?
ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» и прервал серию поражений
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь