«Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге

«Хоккейный клуб «Бейбарыс», официальное название которого КГП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею с шайбой «Бейбарыс-Атырау», передан в доверительное управление с правом последующего выкупа за 500 млн. тенге. Произошло это на торгах, которые стартовали с первоначальной суммы в 183 млн. тенге», — сообщил руководитель областного управления финансов Нурсултан Бисембиев.