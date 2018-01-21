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«Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге
Атырауский «Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Атырауский «Бейбарыс» продали за 500 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хоккейный клуб «Бейбарыс», официальное название которого КГП «Областной профессиональный спортивный клуб по хоккею с шайбой «Бейбарыс-Атырау», передан в доверительное управление с правом последующего выкупа за 500 млн. тенге. Произошло это на торгах, которые стартовали с первоначальной суммы в 183 млн. тенге», — сообщил руководитель областного управления финансов Нурсултан Бисембиев.
Покупатель, имя которого не разглашается, обязан сохранить хоккейный клуб, не сокращать число в нем работающих. Кроме того, он должен сохранить детские хоккейные секции, в которых занимаются 120 ребят.