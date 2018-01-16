«Будет мощный противник»: белорусский тренер узнал о планах Казахстана по созданию второго клуба КХЛ

Его команды была хозяином суперфинала, в котором также участвовали чемпион Казахстана «Номад» из Астаны, британский «Шеффилд Стилерз» и итальянский «Риттен Спорт».

К последнему туру шансы на завоевание Континентального кубка сохраняли только «Юность-Минск» и «Номад». В итоге хозяева победили со счетом 5:2 и стали первым клубом, который выиграл этот трофей три раза. В следующем сезоне «Юность-Минск» сыграет в Лиге чемпионов.

— Серьезно готовились к этому турниру. Видели, что «Номад» — молодая команда, — говорит Захаров. — При счете 3:1 была поставлена задача не пропустить. Ребята молодцы, хорошо играли на пятаке, забрасывали красивые шайбы. Четвертый гол особенно понравился. Противник был жесткий и неуступчивый: игроки «Номада» хорошо держали шайбу, «три в два» после наших ошибок атаковали. Всех с победой!

— В начале третьего периода «Номад» сократил отставание с 4:1 до 4:2. Что чувствовали?

— Сердце не екнуло. Ты же смотришь хоккей, все видел. Под контролем держалась игра. Необязательный гол, конечно, но…

— Среди лучших игроков турнира нет хоккеистов «Юности». Обидно?

— Ситуация такая, что в «Юности» все лучшие. У организаторов призов не хватило. 6:2 о многом говорит. То есть 5:2. У нас главный приз Лига чемпионов. Остальные — утешительные.

— Какое место заняли бы «Номад», «Риттен» и «Шеффилд» в экстралиге (открытый чемпионат Беларуси, в котором в разные годы также играли клубы из соседних Латвии и Украины — прим.Vesti.kz)?

— Они проиграли, так что я даже не знаю. Один матч — не показатель. Как можно определить, какое место, если они не играют в экстралиге? Надо звать их в свой чемпионат.

— После победы ведущий матча сказал: «Думаю, мы все убедились, что страна заслужила второй клуб КХЛ. Как минимум». А вы с ним согласны?

— Не знаю, как мы, а казахи заслужили. У них организовывается вторая команда, если читали. Мы разговаривали с ними — там очень серьезно к этому относятся. Две команды в КХЛ, две в ВХЛ и две в МХЛ. Это будет мощный противник для нашей страны.

Если мы хотим двигаться дальше, больше белорусов должно выступать в КХЛ. Но не мне решать, нужна или не нужна вторая команда в КХЛ. Вы знаете, у нас решают где-то там (показывает палец вверх — прим.Tribuna.com). Но второй белорусской команды в КХЛ не будет — вы не переживайте. Это я могу однозначно сказать. По моей информации… Я об этом знал еще 10 лет назад. Просто говорил, чтобы всех немножко нервировать. Как только скажу об этом, у нас тут некоторые аж подскакивают.

— Для вас было бы круче Лигу чемпионов выиграть или когда-нибудь «Юностью» в КХЛ поруководить?

— Мы же о КХЛ сказали — второй белорусской команды там не будет. Зачем об этом говорить. Все говорят, что у нас проблемы с финансами в стране. Поэтому второй команды и не будет. Наверное, такая ситуация есть. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужен бюджет как у минского «Динамо». Если у «Юности» он будет, тогда можно… Как ты выиграешь, когда вся твоя команда получает, как три игрока шведской? И то не топовые. Они как вся «Юность».

Отметим, что с первого сезона Казахстан в КХЛ представляет «Барыс» из Астаны, который в этом чемпионате во второй раз в своей истории рискует не попасть в плей-офф. Фарм-командой «Барыса» является «Номад», который выступает в чемпионате Казахстана и в прошлом сезоне выиграл этот турнир.

В марте 2017 года о планах по созданию клуба КХЛ заявил аким Алматы Бауыржан Байбек. Почвой для этого стало появление в городе 12-тысячной «Алматы Арены», которую построили к Универсиаде-2017.