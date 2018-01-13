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17:12 (мск), источник: Sports.kz

Рене Фазель: Хоккей в Казахстане развивается правильными темпами

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от новой арены в Астане и отметил успех молодёжной сборной Казахстана.

— Вы уже посетили новую ледовую арену «Барыса» в Астане. Какие впечатления она оставила?

— Мне очень нравится эта арена. Она действительно хорошо приспособлена для хоккея. Мне очень нравится атмосфера, акустика, прекрасные удобные кресла, очень хорошие ложи.

— Какую функцию выполняют подобного рода мероприятия, как Неделя звёзд хоккея?

— Это очень хорошая реклама для самой страны, для мужской и женской национальных сборных Казахстана. Это очень интересно и для самой КХЛ, и для клуба «Барыс», который здесь играет. Я думаю, это очень хорошо для имиджа хоккея, как вида спорта в целом.

— Молодёжная сборная Казахстана пробилась в элиту молодёжного чемпионата мира. Какой импульс это даст развитию хоккея в стране в целом?

— В целом я должен сказать, это очень важно, что молодёжная сборная Казахстана добивается таких результатов, это очень важно для развития спорта в стране. Я думаю, это прекрасный сигнал на будущее и хороший символ того, что хоккей в стране развивается системно, правильными темпами.

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