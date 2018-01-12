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12 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минской «Юности» победили итальянский «Риттен Спорт» в Континентальном кубке

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» нанесли поражение итальянскому «Риттен Спорту» со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в первом матче суперфинала Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале игры в «Чижовка-Арене» подопечным Михаила Захарова удалось забросить две шайбы. Авторами голов стали Михаил Плотников и Александр Каракулько. Белорусская команда успешно действовала на пятачке у ворот соперника. Итальянцы постарались гораздо дисциплинированнее сыграть в защите, в третьем периоде даже смогли перехватить инициативу и чаще владели шайбой. На 57-й минуте Даниэль Тудин кистевым броском сократил отставание в счете, гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли сравнять счет.

Лучшими игроками прошедшей игры стал Роланд Хофер и Михаил Плотников.

Первый тур суперфинала Континентального кубка продолжится матчем между командами «Номад» (Казахстан) и «Шеффилд Стилерз» (Великобритания). Этот поединок начнется в 19.00.

13 января во втором туре встретятся «Номад» — «Риттен Спорт» (15.00) и «Юность» — «Шеффилд Стилерз» (19.00).

Беларусь в третий раз принимает решающую стадию этого турнира. Ранее суперфинал в 2004 году принимал Гомель, а в 2011-м матчи прошли в «Минск-Арене», где победила минская «Юность», которая является двукратным обладателем Континентального кубка (в 2007 и 2011 годах). Почетным трофеем также владел гродненский «Неман», который добился успеха в 2015 году.

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