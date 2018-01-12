Хоккеисты минской «Юности» победили итальянский «Риттен Спорт» в Континентальном кубке

В начале игры в «Чижовка-Арене» подопечным Михаила Захарова удалось забросить две шайбы. Авторами голов стали Михаил Плотников и Александр Каракулько. Белорусская команда успешно действовала на пятачке у ворот соперника. Итальянцы постарались гораздо дисциплинированнее сыграть в защите, в третьем периоде даже смогли перехватить инициативу и чаще владели шайбой. На 57-й минуте Даниэль Тудин кистевым броском сократил отставание в счете, гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но не смогли сравнять счет.

Лучшими игроками прошедшей игры стал Роланд Хофер и Михаил Плотников.

Первый тур суперфинала Континентального кубка продолжится матчем между командами «Номад» (Казахстан) и «Шеффилд Стилерз» (Великобритания). Этот поединок начнется в 19.00.

13 января во втором туре встретятся «Номад» — «Риттен Спорт» (15.00) и «Юность» — «Шеффилд Стилерз» (19.00).