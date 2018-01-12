Гол Александра Матерухина не помог хоккеистам «Шахтера» обыграть «Гомель» в Экстралиге

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Именитый нападающий, перебравшийся из минского «Динамо» в солигорский клуб в январе, открыл счет в гомельском Ледовом дворце на 18-й минуте первого периода. Голевую передачу Матерухину сделал Александр Кулаков, также недавно расставшийся с «зубрами».

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Однако гомельчане, которыми руководит известный специалист Олег Хмыль, во втором периоде смогли сравнять счет усилиями Игоря Ревенко.

В заключительные 20 минут встречи Евгений Соломонов с передачи Эдийса Брахманиса установил окончательный счет — 2:1. Седьмое поражение подряд потерпели в чемпионате хоккеисты «Динамо-Молодечно», уступив на своей площадке гродненскому «Неману» — 1:2.

Турнирное положение в подгруппе «А»: 1. «Юность-Минск» — 74 (30), 2. «Шахтер» — 71 (30). 3. «Гомель» — 69 (31). 4. «Неман» — 66 (29). 5. «Металлург-Жлобин» — 39 (31). 6. «Динамо-Молодечно» — 37 (30).

В подгруппе «Б» хоккеисты «Лиды» были сильнее новополоцкого «Химика» — 7:3, а «Витебск» в гостях нанес поражение ХК «Могилев» — 3:2.