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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Гол Александра Матерухина не помог хоккеистам «Шахтера» обыграть «Гомель» в Экстралиге

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол нападающего Александра Матерухина не помог хоккеистам «Шахтера» обыграть на выезде «Гомель» в чемпионате Беларуси в Экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Именитый нападающий, перебравшийся из минского «Динамо» в солигорский клуб в январе, открыл счет в гомельском Ледовом дворце на 18-й минуте первого периода. Голевую передачу Матерухину сделал Александр Кулаков, также недавно расставшийся с «зубрами».

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Однако гомельчане, которыми руководит известный специалист Олег Хмыль, во втором периоде смогли сравнять счет усилиями Игоря Ревенко.

В заключительные 20 минут встречи Евгений Соломонов с передачи Эдийса Брахманиса установил окончательный счет — 2:1. Седьмое поражение подряд потерпели в чемпионате хоккеисты «Динамо-Молодечно», уступив на своей площадке гродненскому «Неману» — 1:2.

Турнирное положение в подгруппе «А»: 1. «Юность-Минск» — 74 (30), 2. «Шахтер» — 71 (30). 3. «Гомель» — 69 (31). 4. «Неман» — 66 (29). 5. «Металлург-Жлобин» — 39 (31). 6. «Динамо-Молодечно» — 37 (30).

В подгруппе «Б» хоккеисты «Лиды» были сильнее новополоцкого «Химика» — 7:3, а «Витебск» в гостях нанес поражение ХК «Могилев» — 3:2.

Турнирное положение в подгруппе «Б»: 1. «Лида» — 43 (29). 2."Беларусь U-20 — 38 (25). 3. «Химик» — 33 (30). 4. «Могилев» — 21 (30). 5. «Витебск» — 21 (29). 6. «Брест» — 19 (30). По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы «А» и две лучшие команды из подгруппы «Б» сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.

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