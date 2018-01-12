Хоккеисты минской «Юности» стартуют в суперфинале Континентального кубка

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Команда Михаила Захарова в пятый раз выступит в решающей стадии борьбы за почетный трофей. Впервые «Юность» сыграла в «финале четырех» в 2007 году в венгерском Секешфехерваре и смогла завоевать кубок. Успех на стороне белорусской команды был также и на домашнем турнире в январе 2011-го, когда на «Минск-Арене» хоккеисты «Юности» во второй раз в своей истории завоевали титул.

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Дважды минчане становились вторыми (в 2010 году и 2012-м). Во время текущего розыгрыша Континентального кубка столичный клуб в ноябре 2017 года в Дании успешно прошел полуфинальную стадию турнира и по решению Международной федерации хоккея стал организатором суперфинала, в котором выступит четыре клуба.

В турнире, который состоится с 12 по 14 января на «Чижовка-Арене», за почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского «Риттен Спорта», астанинского «Номада», британского «Шеффилда» и минской «Юности».

Расписание матчей

12 января

«Риттен Спорт (Италия) — «Юность-Минск» (Беларусь), 15.00.

«Номад» (Казахстан) — «Шеффилд Стилерз» (Великобритания), 19.00.

13 января

«Номад — «Риттен Спорт», 15.00.

« Юность-Минск — «Шеффилд Стилерз», 19.00.

14 января

«Шеффилд Стилерз» — «Риттен Спорт», 15.00.

« Юность-Минск — «Номад», 19.00.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции матчей с участием «Юности». Беларусь дважды принимала суперфинал Континентального кубка.