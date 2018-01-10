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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Гол плюс пас новичка «Шахтера» Александра Матерухина позволили солигорским хоккеистам одержать очередную победу в Экстралиге

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результативная игра нападающего Александра Матерухина позволила хоккеистам «Шахтера» одержать выездную победу над жлобинским «Металлургом» со счетом 3:2 в очередном туре экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

При счете 1:1 во втором периоде один из лучших форвардов минского «Динамо» прошлого сезона принял участие в голевой комбинации горняков при розыгрыше большинства.

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В середине третьего периода Александр Матерухин с передачи Давида Ружички забросил третью шайбу «Шахтера». Форварды минского «Динамо» Александр Матурехин и Александр Кулаков, как сообщалось, расстались с клубом из КХЛ и присоединились к лидеру чемпионата Беларуси в экстралиге.

«Прибытие столь именитых нападающих — усиление для любой команды. Матерухин уже в первом матче забросил и отдал голевую передачу. Это о многом говорит, — отметил после игры главный тренер горняков Владимир Цыплаков.

Все ближе к лидерам чемпионата «Юности» и «Шахтеру» становится «Гомель». Подопечные Олега Хмыля в гостях были сильнее «Динамо-Молодечно» — 2:0. Авторами голов стали Эдийс Брахманис и Евгений Соломонов.

Турнирное положение в подгруппе «А»: 1. «Юность-Минск» — 74 (30), 2. «Шахтер» — 68 (28). 3. «Гомель» — 63 (29). 4. «Неман» — 63 (28). 5. «Металлург-Жлобин» — 39 (30). 6. «Динамо-Молодечно» — 37 (28).

В подгруппе «Б» продолжает побеждать «Брест», хоккеисты которого были сильнее соперников из ХК «Могилев» — 5:1, «Лида» на своей площадке уступила «Витебску» — 0:2.

Турнирное положение в подгруппе «Б»: 1. «Лида» — 40 (28). расстались с клубом из КХЛ и присоединились к лидеру чемпионата Беларуси в экстралиге."Пеларусь U-20 — 38 (25). 3. «Химик» — 33 (29). 4. «Могилев» — 21 (30). 5. «Брест» — 19 (30). 6. «Витебск» — 18 (28).

Следующий тур в экстралиге состоится 11 января. По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы «А» и две лучшие команды из подгруппы «Б» сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.

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