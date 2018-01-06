Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
Сергей Светлаков впервые показал сына
Категория пенсионеров, выплаты которым увеличены с 1 января
Британку оскорбила «сексистская» шапка дочери
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.01
Даллас Старз5
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.01
Филадельфия Флайерз6
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Югра
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Авангард
Хоккей. КХЛ
6.01
Динамо РОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
6.01
Торпедо ННБ1
Сочи2
Хоккей. КХЛ
6.01
Северсталь5
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
6.01
Спартак2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Сибирь
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Барселона» объявила о покупке футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА
Ольга Бузова примерила блестящее мини-платье
Кидман и Лоуренс снялись в необычной фотосессии для глянца
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Названа опасность дневного сна
В Москве скончалась от пневмонии известная врач-телеведущая РТР-1
Пилота убило дверью самолета при вылете в Россию
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
6 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты ОАЭ обыграли соперников из Китая на Рождественском турнире в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов обыграли соперников из Китая со счетом 10:2 на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Этот успех позволил команде ОАЭ набрать 2 очка и рассчитывать на второе место в группе А.

Сегодня в 19.00 на «Чижовка-Арене» в третьем туре встретятся сборные Беларуси и Швейцарии, от результата этого матча будет зависеть итоговое положение в квартете. В случае поражения швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб они переместятся на третье место, а на второе выйдет ОАЭ.

В группе В сборная Балкан одержала сегодня первую, историческую, победу за время участия в турнире. В результативной встрече интернациональной дружине удалось в упорной борьбе обыграть Швецию — 10:7.

По две победы и четыре очка в этом квартете у команд России и Чехии, которые и определят в очном противостоянии на малой площадке «Чижовка-Арены» в 19.30, кто займет первое место в группе В и сыграет в финале.

Решающий поединок за главный приз Рождественского турнира состоится 7 января в 18.00, а в 13.00 бронзу разыграют дружины, которые займут вторые итоговые позиции. Обе встречи состоятся на большой площадке «Чижовка-Арены».

Утверждены тарифы на коммуналку на 2018 год
Ученые назвали лучшую в мире диету
Агуэро и Гюндоган — два гения субботы. Вот доказательства
Лучший вратарь НХЛ — снова русский. Но теперь это не Бобровский
«Барселона» объявила о покупке футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА
Конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы
М. Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Спорт-Экспресс
Авто
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа (лучшее за 2017) Спустя 35 лет мы приехали на амфибии УАЗ-3907 к месту её тайных испытаний
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
15 искрометных цитат Адриано Челентано и его героев Самый известный и самый любимый комедийный итальянский актер отмечает 80-летний юбилей. В честь круглой даты вспоминаем хлесткие высказывания его героев и самого артиста
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Российские топ-модели, которые покорили иностранцев Рассказываем про Ирину Шейк и других звезд, успешно завоевавших не только международные подиумы, но и заграничных мужчин.
Дети
Кристина Асмус трогательно поздравила дочку с днем рождения Актриса не стала сдерживать эмоций.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь