Хоккеисты ОАЭ обыграли соперников из Китая на Рождественском турнире в Минске

Источник: БЕЛТА

Этот успех позволил команде ОАЭ набрать 2 очка и рассчитывать на второе место в группе А.

Сегодня в 19.00 на «Чижовка-Арене» в третьем туре встретятся сборные Беларуси и Швейцарии, от результата этого матча будет зависеть итоговое положение в квартете. В случае поражения швейцарцев по разнице забитых и пропущенных шайб они переместятся на третье место, а на второе выйдет ОАЭ.

В группе В сборная Балкан одержала сегодня первую, историческую, победу за время участия в турнире. В результативной встрече интернациональной дружине удалось в упорной борьбе обыграть Швецию — 10:7.

По две победы и четыре очка в этом квартете у команд России и Чехии, которые и определят в очном противостоянии на малой площадке «Чижовка-Арены» в 19.30, кто займет первое место в группе В и сыграет в финале.