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5 января, источник: БЕЛТА

Сборная России уверенно переиграла команду Швеции на Рождественском турнире

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России уверенно переиграла команду Швеции со счетом 15:0 на XIV Рождественском международном турнире любителей хоккея в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Россияне, в составе которых немало игроков, выступавших ранее в сильных клубах, имели подавляющее преимущество. Вместе с командой Чехии россияне имеют по две победы группе В и в третьем туре предварительного этапа 6 января в 19.30 на малой площадке «Чижовка-Арены» определят команду, которая займет первое место в квартете.

Первый этап турнира завершится 6 января. Команды Швеции и Балкан выйдут на лед в 12.30 на малой площадке спорткомплекса. В группе А сыграют Китай — ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь — Швейцария (19.00; большая площадка).

Плей-офф соревнований состоится 7 января на большой площадке «Чижовка-Арены». В 13.00 начнется игра за 3-е место, в которой поспорят команды, занявшие вторые места в предварительных квартетах, а в 18.00 победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.

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