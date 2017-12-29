«По сравнению с хоккеем русских канадцы выглядели примитивно». Забытая победа забытого советского клуба

Источник: Спорт-Экспресс

ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ

К концу шестидесятых годов советская сборная доминировала на всех площадках мира. Серебро воспринималось как трагедия? Это было бы неправдой, ведь и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх в те годы других мест, кроме первого, наша команда не знала.

В то же время советские клубы пробовали свои силы на европейской арене. В 1961 году «Крылья Советов» выиграли Кубок Ахерна (был учрежден в 1950-м шведским «Юргорденом» в честь президента ИИХФ Джона Ахерна), а спустя восемь лет победный дебют в Кубке чемпионов удался московским армейцам. Двадцать раз хоккеисты ЦСКА принимали участие в этом турнире и неизменно добивались успеха. Но был и еще один триумф советского клуба, о котором помнят немногие.

Возможно, современный болельщик никогда и не слышал о хоккейном «Локомотиве» из Москвы. Когда заходит речь о железнодорожниках, вспоминается, прежде всего, коллектив из Ярославля. Однако и столичным одноклубникам есть чем гордиться. И бронзовыми медалями чемпионата. И многочисленными звездами, которых воспитал «Локомотив» — от Бориса Михайлова до Виктора Якушева, от Евгения Зимина до Виктора Цыплакова. И, конечно же, первым в истории советского хоккея Кубком Шпенглера. Победе железнодорожников в том турнире 31 декабря исполняется пятьдесят лет.

Виктор Цыплаков, нападающий «Локомотива» в интервью «СЭ»:

— О том, что нас приглашают на турнир в Швейцарии, который к тому времени проводился уже почти полвека, мы узнали на базе в Баковке — там, где сейчас тренируется футбольный клуб железнодорожников. Мы стали первой советской командой, кому была оказана подобная честь, стали своего рода первооткрывателями.

НАСЛЕДИЕ ДОКТОРА ШПЕНГЛЕРА

В начале ХХ века доктор Карл Шпенглер сделал немало открытий, которые позволили успешно противостоять туберкулезу. Мог ли предположить профессор, что потомки будут помнить его не столько по медицинским трудам, сколько благодаря турниру, инициатором проведения которого он стал в 1923 году?

Кубок традиционно проходит в швейцарском Давосе в промежутке между католическим Рождеством и Новым годом. Обычно приглашение на него получали местные клубы, а также команда, составленная из канадцев, выступающих в Европе. Остальных участников выбирали произвольно. В 1967 году позвали, наконец, и первую советскую команду — московский «Локомотив». Его соперниками стали сборная Швейцарии, вторая сборная Финляндии и команда канадцев «Кингстон Эйсес».

Виктор Цыплаков, нападающий «Локомотива» в интервью «СЭ»:

— Конечно, тех финнов тяжело сравнивать с нынешними. Это уже после того, как к ним в ту пору начали приезжать советские игроки и тренеры — Карпов, Юрзинов, Борис Майоров — они начали выходить на новый уровень. Но все же, это были сборные своих стран.

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

И уже в первом поединке встретились главные фавориты турнира — советские и канадские хоккеисты. В первом периоде железнодорожники после шайб Созина и Сафронова установили счет 2:0, который не менялся до конца встречи. Вот что написала одна из швейцарских газет на следующий день:

— Встретились лучшие команды турнира — «Локомотив» и «Кингстон Эйсес». В сравнении с поединком швейцарцев и финнов казалось, что выступают представители двух разных видов спорта. Настолько иным был уровень хоккея. Русские сразу задали игре неистовый ритм и вскоре обеспечили себе победу. Канадцы практически не могли выбраться из защиты. На площадке в первом периоде была только одна команда. После перерыва канадцы, наконец, смогли перебороть себя и выровняли игру.



Хоккейный матч между двумя сильными соперниками — не всегда зрелище, и эта игра стала тому доказательством. В сравнении с советским хоккеем бросались в глаза недостатки канадского стиля. Упор на физическую мощь, примитивность задумок, плохой выход из обороны, полное отсутствие ярких идей. Высока вероятность, что эти две команды (русские и канадцы) сыграют в финале турнира. Никто другой помешать им, скорее всего, не сможет.

В Швейцарии советская команда столкнулась со сложностями. Давос — город, расположенный на высоте 1500 метров, и играть в условиях высокогорья было крайне непривычно. Хоккеистам откровенно не хватало «дыхалки».

Анатолий Кострюков, старший тренер «Локомотива» в интервью «СЭ»:

— Я всегда был приверженцем коротких смен. А в тех условиях и выбора другого не было. Соперники не успевали за нами. Мы были лучше готовы технически, а за счет коротких смен еще и перебегали конкурентов. У них не было шансов. На наши минутные смены сначала смотрели с иронией, затем — с интересом, а под конец перешли на такую же тактику.

Во втором поединке советская команда взяла верх над хозяевами турнира 5:3. Несмотря на поражение, местная пресса не скупилась на восторженные отзывы:

— Восхитительная команда Швейцарии здорово дала бой «Локомотиву»!



Наши соперники практически не ошибались, так что это поражение стоит принимать только за победу. Это одна из самых зрелищных игр, которые мы видели за долгие годы. Игра очаровала всех швейцарских зрителей и довела их до безумства. Они не просто скандировали «Вперед, Швейцария», но и фамилию «Риголе» (вратаря хозяев. — Прим. «СЭ») — настоящего героя матча.



Русские были удивлены такому настрою трибун, а особенно прессингу, который оказывали швейцарские хоккеисты, поэтому редко, но очень эффективно выходили в атаку. Теперь точно становится понятно, что нас ждет один из самых ярких турниров за последние годы.

В ФИНАЛЕ — БЕЗ БОРЬБЫ

К заключительному туру «Локомотив» обеспечил себе место в финале, а потому в поединке со второй сборной Финляндии мог позволить себе относительную передышку. Однако, счет перед заключительным периодом — 3:0 в пользу Суоми — был совсем уж неприличным. В третьей двадцатиминутке советская команда смогла сравнять счет 4:4. Публика была опять-таки в восторге. В финале местная публика в большей своей части отдавала свои симпатии интересному хоккею железнодорожников, нежели мощному напору канадцев.

Борьбы в финале с канадцами не получилось. После двух периодов на табло горел счет 8:1 в пользу советской команды. И несмотря на три безответные шайбы канадцев в заключительном отрезке, итоговый счет сомневаться в полном превосходстве команды Кострюкова поводов не давал, что подтверждает швейцарская пресса тех лет:

— От «Кингстон Эйсес» осталось только название.



Русские абсолютно доминировали. Канадцы должны быть довольны тем, что преимущество соперников составило всего четыре шайбы. Игра «Локомотива» основана не только на «физике», как у канадцев, но и на высоком командной взаимодействии и высочайшем мастерстве передач, в отличие от «Кингстон Эйсес».



Часто хоккей на льду — не самая результативная игра, но этот финал Кубка Шпенглера был исключением. Во время игры никто даже не вспоминал о канадцах — так хороши были русские.

«Локомотив» добыл первую для советского хоккея победу в старейшем турнире. Спустя два года железнодорожники повторили свой успех и сразу после этого начал свой путь в небытие. Через четыре сезона после той первой победы в Давосе хоккеисты «Локомотива» провели свой последний матч в высшей лиге Советского Союза, а еще через десять клуб закончил свое существование.