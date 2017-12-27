Хоккеисты Китая и Швейцарии откроют 14-й Рождественский турнир в Минске
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем хоккеистов Китая и Швейцарии 4 января 2018 года в Минске стартует 14-й Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси.
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем хоккеистов Китая и Швейцарии 4 января 2018 года в Минске стартует 14-й Рождественский любительский турнир на приз Президента Беларуси.
Первая игра традиционных соревнований начнется в 12.30 на малой площадке «Чижовка-Арены», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Китайские хоккеисты впервые примут участие в этих состязаниях, а швейцарцы в 11-й раз сыграют в белорусской столице. Лучшим результатом альпийской хоккейной дружины на Рождественском турнире является 4-е место в 2010 году. В другом поединке представителей группы А действующий победитель команда Беларуси в 19.00 на льду большой площадки «Чижовка-Арены» сыграет с бронзовыми призерами прошлого турнира хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов.
Две встречи пройдут 4 января и в предварительной группе В: сборная Балкан встретится с россиянами (13.00; большая площадка), а шведы сыграют с чехами (19.30; малая площадка).
Расписание остальных встреч первого этапа:
5 января
Швейцария — ОАЭ (12.30; малая площадка), Чехия — Балканы (14.00; большая площадка), Беларусь — Китай (19.00; большая площадка), Швеция — Россия (19.30; малая площадка).
6 января
Швеция — Балканы (12.30; малая площадка), Китай — ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь — Швейцария (19.00; большая площадка), Чехия — Россия (19.30; малая площадка).
В заключительный день соревнований, 7 января, на большой площадке «Чижовка-Арены» состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места (13.00), а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз (18.00).
Победителем прошлого турнира стала ледовая дружина Президента Беларуси, обыгравшая в финале финских хоккеистов со счетом 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков — 4:3.
Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).