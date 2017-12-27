Хоккеисты сборной Беларуси (U-17) успешно стартовали на турнире в Канаде

Голевым хет-триком в прошедшей встрече отметился нападающий, воспитанник СДЮШОР «Юность» Игнат Белов. Лучшим бомбардиром прошедшей встречи стал Евгений Оксентюк, который по системе «гол+пас» заработал четыре очка — 2 гола и 2 результативные передачи. На первом этапе в предварительной группе 2 белорусские хоккеисты сыграют со сверстниками из еще трех заокеанских клубов: Saskatoon Contacts, Calgary Flames и Red Deer Optimist Chiefs.

Следующий матч подопечные Евгения Есаулова проведут 28 декабря в 6.00 по белорусскому времени против Saskatoon Contacts. На предварительном этапе 25 команд разделены на 5 групп, победители которых вместе с тремя командами, получившими уайлд-кард, продолжат борьбу в четвертьфинале. Юношеская сборная Беларуси стала победителем этого престижного турнира в январе 2017-го, обыграв в финале как раз соперников из Saskatoon Contacts со счетом 6:1. Турнир для юных хоккеистов Mac’s Midget AAA World Invitational Tournament проходит в канадском Калгари с 1978 года. Финальная стадия нынешних соревнований состоится на льду арены The Scotiabank Saddledome, вмещающей почти 20 тыс. зрителей.