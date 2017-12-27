Определен календарь матчей суперфинала Континентального кубка по хоккею в Минске

Столичный клуб в ноябре в Дании успешно прошел полуфинальную стадию турнира и по решению Международной федерации хоккея станет организатором суперфинала, в котором выступит четыре клуба. Турнир состоится с 12 по 14 января на «Чижовка-Арене».

За почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского «Риттен Спорта», астанинского «Номада», британского «Шеффилда» и минской «Юности».

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Расписание матчей

12 января

'Риттен Спорт (Италия) — «Юность-Минск» (Беларусь), 15.00.

«Номад» (Казахстан) — «Шеффилд Стилерз» (Великобритания), 19.00.

13 января

«Номад» — «Риттен Спорт», 15.00.

« Юность-Минск — «Шеффилд Стилерз», 19.00.

14 января

«Шеффилд Стилерз» — «Риттен Спорт», 15.00.

«Юность-Минск» — «Номад», 19.00.

Беларусь дважды принимала суперфинал Континентального кубка. В 2004 году турнир проходил в Гомеле, в 2011-м квартет сильнейших хоккейных клубов турнира собрался на «Минск-Арене».