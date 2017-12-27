Определен календарь матчей суперфинала Континентального кубка по хоккею в Минске
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен календарь матчей суперфинала Континентального кубка по хоккею в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен календарь матчей суперфинала Континентального кубка по хоккею в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Столичный клуб в ноябре в Дании успешно прошел полуфинальную стадию турнира и по решению Международной федерации хоккея станет организатором суперфинала, в котором выступит четыре клуба. Турнир состоится с 12 по 14 января на «Чижовка-Арене».
За почетный трофей поспорят хоккеисты итальянского «Риттен Спорта», астанинского «Номада», британского «Шеффилда» и минской «Юности».
Расписание матчей
12 января
'Риттен Спорт (Италия) — «Юность-Минск» (Беларусь), 15.00.
«Номад» (Казахстан) — «Шеффилд Стилерз» (Великобритания), 19.00.
13 января
«Номад» — «Риттен Спорт», 15.00.
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«Шеффилд Стилерз» — «Риттен Спорт», 15.00.
«Юность-Минск» — «Номад», 19.00.
Беларусь дважды принимала суперфинал Континентального кубка. В 2004 году турнир проходил в Гомеле, в 2011-м квартет сильнейших хоккейных клубов турнира собрался на «Минск-Арене».
Отечественные команды трижды побеждали в Континентальном кубке. Дважды (в 2007 и 2011 годах) обладателем почетного трофея становилась «Юность», в 2015-м успешно в финале сыграл гродненский «Неман».