Сборная Канады по хоккею обыграла «Маунтфилд» в матче Кубка Шпенглера
ТАСС, 27 декабря. Хоккеисты сборной Канады победили чешский «Маунтфилд» со счетом 5:3 в матче «группы Каттини» на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
ТАСС, 27 декабря. Хоккеисты сборной Канады победили чешский «Маунтфилд» со счетом 5:3 в матче «группы Каттини» на Кубке Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
В составе победителей шайбы забросили Виктор Бартли (15-я минута), Кертис Хэмилтон (20), Максим Норо (30), Давид Макинтайр (54) и Пи Эй Паренто (60). У проигравших отличились Лукас Вопелка (13), Оскар Цибулскис (28) и Андрис Дзериньш (59).
Ранее на турнире сборная Швейцарии в рамках «группы Торриани» победила рижское «Динамо» со счетом 6:1.
27 декабря на турнире пройдут встречи ХПК — «Динамо» и «Давос» — «Маунтфилд». 28 декабря сборная Швейцарии сыграет с ХПК, а канадцы встретятся с «Давосом».
Победители групп выйдут в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в