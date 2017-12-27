Сборная Канады по хоккею обыграла «Маунтфилд» в матче Кубка Шпенглера

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Виктор Бартли (15-я минута), Кертис Хэмилтон (20), Максим Норо (30), Давид Макинтайр (54) и Пи Эй Паренто (60). У проигравших отличились Лукас Вопелка (13), Оскар Цибулскис (28) и Андрис Дзериньш (59).

Ранее на турнире сборная Швейцарии в рамках «группы Торриани» победила рижское «Динамо» со счетом 6:1.

27 декабря на турнире пройдут встречи ХПК — «Динамо» и «Давос» — «Маунтфилд». 28 декабря сборная Швейцарии сыграет с ХПК, а канадцы встретятся с «Давосом».