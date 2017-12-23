Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Чемпионат Беларуси. «Юность», «Металлург» и «Шахтер» одержали победы
В очередном туре чемпионата Беларуси завершились четыре матча.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В очередном туре чемпионата Беларуси завершились четыре матча.
Динамо (Молодечно) — Юность (Минск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).
Металлург (Жлобин) — Гомель — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Неман (Гродно) — Шахтер (Солигорск) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2).
Брест —