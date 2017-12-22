Более 10 млн зрителей посмотрели трансляции Кубка Первого канала по хоккею на «Матч ТВ»

«Совокупная доля смотрения всех показанных матчей в целевой аудитории “мужчины старше 18 лет” составила 5,4%, что превышает среднюю по 2017 году долю смотрения трансляций на “Матч ТВ” (4,3%), — говорится в сообщении. — Особым интересом зрителей были отмечены встречи между командами России и Швеции (3:1; 14 декабря), доля смотрения которой составила 7,3%, и сборных Россия и Финляндии (3:0; 17 декабря), доля смотрения достигла 10,1% при рейтинге в 3,2%. В целом по России прямые трансляции на “Матч ТВ” посмотрели свыше 10,3 млн зрителей».