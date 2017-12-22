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22 декабря, источник: ТАСС

Более 10 млн зрителей посмотрели трансляции Кубка Первого канала по хоккею на «Матч ТВ»

ТАСС, 22 декабря. Матчи Кубка Первого канала по хоккею на телеканале «Матч ТВ» посмотрели 10,3 млн зрителей. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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«Совокупная доля смотрения всех показанных матчей в целевой аудитории “мужчины старше 18 лет” составила 5,4%, что превышает среднюю по 2017 году долю смотрения трансляций на “Матч ТВ” (4,3%), — говорится в сообщении. — Особым интересом зрителей были отмечены встречи между командами России и Швеции (3:1; 14 декабря), доля смотрения которой составила 7,3%, и сборных Россия и Финляндии (3:0; 17 декабря), доля смотрения достигла 10,1% при рейтинге в 3,2%. В целом по России прямые трансляции на “Матч ТВ” посмотрели свыше 10,3 млн зрителей».

Кубок Первого канала проходил 14—17 декабря в Москве. Россияне стали победителями турнира, одержав победы во всех трех матчах: над шведами (3:1), канадцами (2:0) и финнами (3:0).

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