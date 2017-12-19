Хоккеисты молодежной сборной Беларуси уверенно обыграли сверстников из американского «Баффало»

Источник: БЕЛТА

Подопечные Юрия Файкова уверенно контролировали ход игры, которая состоялась в Эри (штат Пенсильвания). Авторами голов в белорусской команде стали Василий Филяев (8-й минута), Виктор Бовбель (37), Александр Лукашевич (40), Илья Литвинов (45), Кирилл Николаев (47).

Читайте также Хоккеисты молодежной сборной Беларуси выиграли у Дании на турнире в Вентспилсе

Подготовку к мировому форуму белорусская «молодежка» продолжит двумя товарищескими встречами: со сверстниками из сборной США 20 декабря (в 3.00 по белорусскому времени) и командой Словакии 21 декабря.

После завершения предстоящих встреч тренерский штаб белорусов 25 декабря объявит окончательный состав на молодежный чемпионат мира.

На следующий день команда переедет в Баффало, где проведет первый матч на мировом первенстве в элитном дивизионе в группе В против Швеции. 27 декабря подопечные Юрия Файкова сыграют со Швейцарией, 29 декабря — с Россией, а 30 декабря — с Чехией.