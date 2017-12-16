Мальгин назвал причину поражения от Беларуси

— Для победы не хватило реализации своих моментов, количества бросков. Сборная Беларуси — быстрый соперник. Вот недавно приехали с Континентального Кубка, игра соперника напоминает европейский хоккей. С белорусами, если честно, ни разу не играл. Думаю, что у них более организованный в атаке хоккей. Ну и также в обороне.



Конечно, настраивались на игру после вчерашнего поражения, мы всегда нацелены только на победу. Сегодня день независимости Казахстана, поэтому тренера объявили, что нужно выиграть, подарок сделать своей Республике. Но не получилось.



Если честно, перед суперфиналом Континентального Кубка ни за кем не следил из игроков минской «Юности». По лицам никого не знаю, тем более по именам. Никого не знаю из белорусских ребят, кроме Степы Горячевских.



Отметим, что астанинский «Номад» встретится с минской «Юностью» в суперфинале Континентального Кубка, который пройдет с 12 по 14 января 2018 года.