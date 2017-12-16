Олег Знарок: Плохое большинство? Мы еще не готовы, не так много времени было
Главный тренер сборной России Олег Знарок — о матче против канадцев.
Главный тренер сборной России Олег Знарок — о матче против канадцев.
Игорь ЕРОНКО
из Парка легенд
— Не знаю почему, но первый период мы отвратительно отыграли. — начал Знарок. — Недонастрой явный был. Потом немножко в раздевалке переговорили, и вроде начали неплохо. Второй период был получше. В третьем сыграли в свою игру.
— Удаление Шипачева — дисциплина или ошибка судейская?
— Не знаю, не могу комментировать. Не видел эпизода. Но если это удаление со стороны Шипачева, то это очень нехорошо, потому что — ну нельзя так делать. При игре «5 на 4» особенно.
— Большинство
— Да нет, просто мы еще не готовы.
— Как не готовы?
— У нас не так много времени было.
— Весь сезон.
— Весь сезон где?
— В СКА.
— Но мы сегодня выставляли, как вы видели, смешанные составы. Там и Марченко с Нестеровым выходили, и Капризов по центру.
— Но вопрос в том, что Дацюка нет, Шипачев ушел, и уже тяжело
— Да не надо там ничего выдумывать. Там надо просто исполнять. У нас мастеровитые ребята, они должны исполнять. К сожалению, не получалось. Надеемся, что в дальнейшем будет лучше.
— Кошечкин сделал весомую заявку на роль первого номера на Олимпиаде?
— Он сегодня подтащил нас. Естественно, конечно.
— С финнами будет играть Сорокин?
— Да.
— Бешеная поддержка трибун помогла?
— Великолепная поддержка трибун. Конечно, это двоякая вещь. Играем дома, настраивались, трибуны гнали, ребята волновались очень сильно, особенно в первом периоде, для своих зрителей ведь играем. Но я думаю, что здесь больше недонастрой.
— Первая победа над Канадой для вас во главе сборной. Какие эмоции испытываете?
— Да никаких. Мы обыгрывали их летом на предсезонном турнире. И олимпийская сборная их обыгрывала в Сочи.
— Что скажете об игре Ильи Ковальчука? Хотелось бы более убедительной игры?
— Да он, в принципе, более убедителен и был. Он у нас капитан — он справляется и на льду, и в раздевалке. Не хватает, конечно, Пашки Дацюка. Но Ковальчук здесь выглядит неплохо.
— МОК может принять решение по допуску игроков 28 января. Насколько это проблема, что придется буквально на флажке решать?
— Чтобы избежать дальнейших вопросов, мы
— Шипачев, судя по протоколу, получил
— Я еще не знаю, получил он штраф или нет. Когда объявят — будем решать.
— Для Телегина закончен этот турнир?
— Нет. Он сегодня был на раскатке и неплохо себя чувствовал. Может сыграть.
— К финнам
— Мы к каждой команде специально готовимся. У нас есть наработки. У нас есть видео, по которым проводим собрания, большинство, меньшинство. Тактика у нас практически к каждой команде заготовлена.
— Не показалось, что канадцы провоцировали?
— Они всегда так играют. К этому просто надо быть готовыми. И все. Еще раз повторяюсь, первый период мы провалили, потому что посчитали, что выйдем сейчас — и все это быстренько закончится.
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0