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22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Плохое большинство? Мы еще не готовы, не так много времени было

Главный тренер сборной России Олег Знарок — о матче против канадцев.

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фотографий

Игорь ЕРОНКО
из Парка легенд

— Не знаю почему, но первый период мы отвратительно отыграли. — начал Знарок. — Недонастрой явный был. Потом немножко в раздевалке переговорили, и вроде начали неплохо. Второй период был получше. В третьем сыграли в свою игру.

— Удаление Шипачева — дисциплина или ошибка судейская?

— Не знаю, не могу комментировать. Не видел эпизода. Но если это удаление со стороны Шипачева, то это очень нехорошо, потому что — ну нельзя так делать. При игре «5 на 4» особенно.

— Большинство по-прежнему не очень хорошее из-за того, что Шипачева не было?

— Да нет, просто мы еще не готовы.

— Как не готовы?

— У нас не так много времени было.

— Весь сезон.

— Весь сезон где?

— В СКА.

— Но мы сегодня выставляли, как вы видели, смешанные составы. Там и Марченко с Нестеровым выходили, и Капризов по центру.

— Но вопрос в том, что Дацюка нет, Шипачев ушел, и уже тяжело что-то выдумавать.

— Да не надо там ничего выдумывать. Там надо просто исполнять. У нас мастеровитые ребята, они должны исполнять. К сожалению, не получалось. Надеемся, что в дальнейшем будет лучше.

— Кошечкин сделал весомую заявку на роль первого номера на Олимпиаде?

— Он сегодня подтащил нас. Естественно, конечно.

— С финнами будет играть Сорокин?

— Да.

— Бешеная поддержка трибун помогла?

— Великолепная поддержка трибун. Конечно, это двоякая вещь. Играем дома, настраивались, трибуны гнали, ребята волновались очень сильно, особенно в первом периоде, для своих зрителей ведь играем. Но я думаю, что здесь больше недонастрой.

— Первая победа над Канадой для вас во главе сборной. Какие эмоции испытываете?

— Да никаких. Мы обыгрывали их летом на предсезонном турнире. И олимпийская сборная их обыгрывала в Сочи.

— Что скажете об игре Ильи Ковальчука? Хотелось бы более убедительной игры?

— Да он, в принципе, более убедителен и был. Он у нас капитан — он справляется и на льду, и в раздевалке. Не хватает, конечно, Пашки Дацюка. Но Ковальчук здесь выглядит неплохо.

— МОК может принять решение по допуску игроков 28 января. Насколько это проблема, что придется буквально на флажке решать?

— Чтобы избежать дальнейших вопросов, мы кого-то объявим в список, но в Корею с нами поедет дополнительно 3−4 человека на случай травм. У нас там будут сборы. 5 звеньев туда поедет.

— Шипачев, судя по протоколу, получил матч-штраф, что означает автоматическую дисквалификацию. Кто тогда займет место в центре рядом с Ковальчуком?

— Я еще не знаю, получил он штраф или нет. Когда объявят — будем решать.

— Для Телегина закончен этот турнир?

— Нет. Он сегодня был на раскатке и неплохо себя чувствовал. Может сыграть.

— К финнам как-то будете специально готовиться?

— Мы к каждой команде специально готовимся. У нас есть наработки. У нас есть видео, по которым проводим собрания, большинство, меньшинство. Тактика у нас практически к каждой команде заготовлена.

— Не показалось, что канадцы провоцировали?

— Они всегда так играют. К этому просто надо быть готовыми. И все. Еще раз повторяюсь, первый период мы провалили, потому что посчитали, что выйдем сейчас — и все это быстренько закончится.

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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