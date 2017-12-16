Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
Сборная России по хоккею сыграет со «Спартаком» и с командой Белоруссии перед Олимпиадой
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет товарищеские матчи с командой Белоруссии и клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» перед зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Олег Знарок.