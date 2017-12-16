Сборная России по хоккею сыграет со «Спартаком» и с командой Белоруссии перед Олимпиадой

«Сборная России сыграет до Олимпиады со “Спартаком”, белорусами и сборной Южной Кореи, — сказал Знарок. — В Корею поедет пять звеньев. И еще, в составе на Олимпиаду перед его окончательным объявлением будет [дополнительно] 3−4 человека».