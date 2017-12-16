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21:30 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею сыграет со «Спартаком» и с командой Белоруссии перед Олимпиадой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет товарищеские матчи с командой Белоруссии и клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» перед зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Олег Знарок.

«Сборная России сыграет до Олимпиады со “Спартаком”, белорусами и сборной Южной Кореи, — сказал Знарок. — В Корею поедет пять звеньев. И еще, в составе на Олимпиаду перед его окончательным объявлением будет [дополнительно] 3−4 человека».

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

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