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20:06 (мск), источник: ТАСС

Нестеров: Российские хоккеисты забросили первую шайбу канадцам в нужный момент

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею забросила первую шайбу в ворота команды Канады в матче Кубка Первого канала в нужный момент. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Никита Нестеров.

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14
фотографий
14
фотографий

Сборная России обыграла канадцев со счетом 2:0, Нестеров стал автором первой шайбы на 43-й минуте. До этого матча россияне не могли победить канадцев в официальных встречах четыре игры подряд.

«Канаду мы не расколдовали, просто забили в нужный момент. Что касается моего гола, то хорошо партнеры сыграли, отдав пас, а я попал в створ ворот. Два периода не могли забить, так как соперник нам немногое давал делать. Сил на завтрашний матч хватит», — сказал Нестеров.

В рамках трансляции во время игры на свитере Нестерова был установлен микрофон. «Иногда только приходилось сдерживать себя на льду», — сказал игрок.

Россияне в своем заключительном матче на Кубке Первого канала сыграют со сборной Финляндии 17 декабря.

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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