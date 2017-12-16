Нестеров: Российские хоккеисты забросили первую шайбу канадцам в нужный момент

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Сборная России обыграла канадцев со счетом 2:0, Нестеров стал автором первой шайбы на 43-й минуте. До этого матча россияне не могли победить канадцев в официальных встречах четыре игры подряд.

«Канаду мы не расколдовали, просто забили в нужный момент. Что касается моего гола, то хорошо партнеры сыграли, отдав пас, а я попал в створ ворот. Два периода не могли забить, так как соперник нам немногое давал делать. Сил на завтрашний матч хватит», — сказал Нестеров.

В рамках трансляции во время игры на свитере Нестерова был установлен микрофон. «Иногда только приходилось сдерживать себя на льду», — сказал игрок.