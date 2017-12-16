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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник сборной Канады: Оказалось, что русские не так и страшны

Защитник сборной Канады Максим Норо после поражения от России (0:2) в рамках Кубка Первого канала отметил, что его команда разочарована результатом.

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14
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По мнению хоккеиста, это состав канадцев способен обыграть любого соперника.

— Россия, конечно, играла хорошо, это очень мастеровитая команда, но мы навязали ей плотный силовой хоккей, в который и хотим играть на Олимпиаде, и оказалось, что русские не так и страшны, — сказал Норо. — У нас были проблемы — и здесь, и на Кубке Карьяла — чтобы выдерживать подобный стиль в хорошем темпе на протяжении всех 60 минут. Но сегодня мы играли ровно и выглядели хорошо, и потому очень разочарованы результатом. Однако этот матч показал, что мы способны обыграть любого.

Вратарь сборной России сыграл невероятно здорово. Он очень крупный, при этом здорово играет «внизу», и даже уже будучи на коленях ему хватает роста, чтобы перекрыть и верх. Что мы только ни пробовали с ним делать, он решал все проблемы. Безусловно, он первая звезда этой встречи.

Нам немного не повезло в первых двух периодах, не смогли воплотить преимущество в голы, но пенять можем только на себя. Разберем, в каких эпизодах принимали не лучшие решения, где недоработали, сделаем выводы и обязательно наладим результативность. (Игорь ЕРОНКО).

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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