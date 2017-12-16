Защитник сборной Канады: Оказалось, что русские не так и страшны

— Россия, конечно, играла хорошо, это очень мастеровитая команда, но мы навязали ей плотный силовой хоккей, в который и хотим играть на Олимпиаде, и оказалось, что русские не так и страшны, — сказал Норо. — У нас были проблемы — и здесь, и на Кубке Карьяла — чтобы выдерживать подобный стиль в хорошем темпе на протяжении всех 60 минут. Но сегодня мы играли ровно и выглядели хорошо, и потому очень разочарованы результатом. Однако этот матч показал, что мы способны обыграть любого.