Защитник сборной Канады: Оказалось, что русские не так и страшны
Защитник сборной Канады Максим Норо после поражения от России (0:2) в рамках Кубка Первого канала отметил, что его команда разочарована результатом.
Защитник сборной Канады Максим Норо после поражения от России (0:2) в рамках Кубка Первого канала отметил, что его команда разочарована результатом.
По мнению хоккеиста, это состав канадцев способен обыграть любого соперника.
— Россия, конечно, играла хорошо, это очень мастеровитая команда, но мы навязали ей плотный силовой хоккей, в который и хотим играть на Олимпиаде, и оказалось, что русские не так и страшны, — сказал Норо. — У нас были проблемы — и здесь, и на Кубке Карьяла — чтобы выдерживать подобный стиль в хорошем темпе на протяжении всех 60 минут. Но сегодня мы играли ровно и выглядели хорошо, и потому очень разочарованы результатом. Однако этот матч показал, что мы способны обыграть любого.
Вратарь сборной России сыграл невероятно здорово. Он очень крупный, при этом здорово играет «внизу», и даже уже будучи на коленях ему хватает роста, чтобы перекрыть и верх. Что мы только ни пробовали с ним делать, он решал все проблемы. Безусловно, он первая звезда этой встречи.
Нам немного не повезло в первых двух периодах, не смогли воплотить преимущество в голы, но пенять можем только на себя. Разберем, в каких эпизодах принимали не лучшие решения, где недоработали, сделаем выводы и обязательно наладим результативность. (Игорь ЕРОНКО).
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0