Знарок наконец обыграл Канаду. Но было страшно
В Москве прошел самый важный матч Кубка Первого канала, ради которого мы все смирились с проведением Евротура. Сборная России встретилась с канадцами и крепко озадачила болельщиков, несмотря на победу.
В Москве прошел самый важный матч Кубка Первого канала, ради которого мы все смирились с проведением Евротура. Сборная России встретилась с канадцами и крепко озадачила болельщиков, несмотря на победу.
Алексей ШЕВЧЕНКО из Парка легенд
МЕСТ НЕТ
Во втором периоде я старался отыскать свободные места на трибунах, но уже не находил. Мест не было. В первом периоде еще можно сесть
— Кто победит в этом матче? — спрашивали у болельщицы на стадионе, выводя ее на куб.
— Россия, — кричала она под общий восторг.
— А кто забьет? — не унимался ведущий.
— Россия, — отвечала девушка.
И таких было почти 12 тысяч.
КОВАЛЬЧУК — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На красочном представлении стадион громче всего встретил Илью Ковальчука, а на втором месте был Вадим Шипачев, который в глазах многих отказался от денег и уехал за олимпийской мечтой. Кирилл Капризов разделил с Сергеем Широковым третье место по шуму.
Но это нормально, что пришли люди, которые вообще не вникают, кто именно играет у Канады, почему там нет Брента Бернса, а на воротах уфимский Бен Скривенс. Для них сама вывеска уже значит многое.
Да вы и сами могли видеть это по количеству стычек на льду. Я сначала думал, что вот странно, как игрок «Металлурга» идет на игрока СКА, а потом вспоминал, что уж хоккеисты точно не помнят, кто за какую команду играет. Кроме того,
Количество мелких драк по нелепым поводам не удивило. Пусть календарь у Канады на этом турнире был непростой, и пусть на отдых было меньше времени, ясно же, что в матче против России они будут выкладываться по полной. Для канадцев ведь это противостояние с нами было культовым. Парни, выступающие в КХЛ, никогда и не скрывали это.
ИДЕАЛЬНЫЙ КОШЕЧКИН
Шло время, а на льду было нечто невероятное. Канадцы полностью владели преимуществом и к перерыву могли уже вести с разницей в несколько шайб. Спасало то, что Василий Кошечкин вдруг заиграл, как в свои лучшие годы (я помню его таким на чемпионате мира в Кельне в 2010 году), защитники в последний момент совершали подвиги, мешая нанести прицельный бросок. Ну, и становилось понятно, почему игроки у соперников играют здесь, а не там.
У команды Олега Знарка совсем не шло большинство. А тут еще Шипачев в первом периоде внезапно грубо атаковал Эрика О’Делла, получил штраф до конца игры и лишил нашу команду креатива в большинстве. Вы не забывайте, что в этой сборной нет Павла Дацюка. Кому
Но моменты были и у нашей команды. Ближе всех к успеху был Никита Гусев, про которого в
ТАКАЯ ПОБЕДА НЕ ДОЛЖНА СИЛЬНО РАДОВАТЬ
Удивляло, как играл Илья Ковальчук. Его начали бить с первых секунд, и это принесло результат. Во втором периоде камера крупно выхватывала его лицо на скамейке — чаще всего лидер питерского клуба ругался.
К счастью, в третьем периоде мы воспользовались преимуществом в свежести и реализовали удаление. Никита Нестеров щелкнул от синей и попал. Стало легче дышать. Ведь если бы команда не смогла обыграть таких североамериканцев, то настроение перед поездкой в Корею было бы ужасным. А затем Сергей Плотников снял вопросы насчет победителя, а канадцы уже просто не находили в себе силы
Только это победа не должна нас слишком радовать. Проблем все равно еще очень много. Даже слишком много, как мы поняли в этой игре. В Корее такого перекоса в календаре не будет. Он тяжелый для всех.
Впрочем, для духа и уверенности в своих силах, хватит и такой победы.
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0