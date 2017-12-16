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20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок наконец обыграл Канаду. Но было страшно

В Москве прошел самый важный матч Кубка Первого канала, ради которого мы все смирились с проведением Евротура. Сборная России встретилась с канадцами и крепко озадачила болельщиков, несмотря на победу.

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Алексей ШЕВЧЕНКО из Парка легенд

МЕСТ НЕТ

Во втором периоде я старался отыскать свободные места на трибунах, но уже не находил. Мест не было. В первом периоде еще можно сесть где-то рядом с болельщиками, послушать, посмотреть, но после перерыва все места оказались занятыми. За пару часов до игры прочитал в новостях, что спекулянты предлагают билеты за 6 тысяч рублей, пока доехал — цена повысилась до 7. Могло дойти и до 100 тысяч — ну когда мы еще увидим матч Россия — Канада? Пусть даже такая Канада, составленная из игроков выступающих в КХЛ и других европейских чемпионатов.

— Кто победит в этом матче? — спрашивали у болельщицы на стадионе, выводя ее на куб.

— Россия, — кричала она под общий восторг.

— А кто забьет? — не унимался ведущий.

— Россия, — отвечала девушка.

И таких было почти 12 тысяч.

КОВАЛЬЧУК — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

На красочном представлении стадион громче всего встретил Илью Ковальчука, а на втором месте был Вадим Шипачев, который в глазах многих отказался от денег и уехал за олимпийской мечтой. Кирилл Капризов разделил с Сергеем Широковым третье место по шуму.

Но это нормально, что пришли люди, которые вообще не вникают, кто именно играет у Канады, почему там нет Брента Бернса, а на воротах уфимский Бен Скривенс. Для них сама вывеска уже значит многое.

Да вы и сами могли видеть это по количеству стычек на льду. Я сначала думал, что вот странно, как игрок «Металлурга» идет на игрока СКА, а потом вспоминал, что уж хоккеисты точно не помнят, кто за какую команду играет. Кроме того, по-настоящему клубных противостояний не было. Если только Илья Любушкин мог необоснованно влететь в Брэндона Козуна.

Количество мелких драк по нелепым поводам не удивило. Пусть календарь у Канады на этом турнире был непростой, и пусть на отдых было меньше времени, ясно же, что в матче против России они будут выкладываться по полной. Для канадцев ведь это противостояние с нами было культовым. Парни, выступающие в КХЛ, никогда и не скрывали это.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОШЕЧКИН

Шло время, а на льду было нечто невероятное. Канадцы полностью владели преимуществом и к перерыву могли уже вести с разницей в несколько шайб. Спасало то, что Василий Кошечкин вдруг заиграл, как в свои лучшие годы (я помню его таким на чемпионате мира в Кельне в 2010 году), защитники в последний момент совершали подвиги, мешая нанести прицельный бросок. Ну, и становилось понятно, почему игроки у соперников играют здесь, а не там.

У команды Олега Знарка совсем не шло большинство. А тут еще Шипачев в первом периоде внезапно грубо атаковал Эрика О’Делла, получил штраф до конца игры и лишил нашу команду креатива в большинстве. Вы не забывайте, что в этой сборной нет Павла Дацюка. Кому комбинации-то раскручивать?

Но моменты были и у нашей команды. Ближе всех к успеху был Никита Гусев, про которого в какой-то момент забыли канадцы — он бросал с очень удобной позиции. Но попал в Бена Скривенса.

ТАКАЯ ПОБЕДА НЕ ДОЛЖНА СИЛЬНО РАДОВАТЬ

Удивляло, как играл Илья Ковальчук. Его начали бить с первых секунд, и это принесло результат. Во втором периоде камера крупно выхватывала его лицо на скамейке — чаще всего лидер питерского клуба ругался.

К счастью, в третьем периоде мы воспользовались преимуществом в свежести и реализовали удаление. Никита Нестеров щелкнул от синей и попал. Стало легче дышать. Ведь если бы команда не смогла обыграть таких североамериканцев, то настроение перед поездкой в Корею было бы ужасным. А затем Сергей Плотников снял вопросы насчет победителя, а канадцы уже просто не находили в себе силы что-то изменить.

Только это победа не должна нас слишком радовать. Проблем все равно еще очень много. Даже слишком много, как мы поняли в этой игре. В Корее такого перекоса в календаре не будет. Он тяжелый для всех.

Впрочем, для духа и уверенности в своих силах, хватит и такой победы.

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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