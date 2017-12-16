Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Знарок впервые обыграл Канаду!
Родоначальники хоккея повержены под русский рэп.
Родоначальники хоккея повержены под русский рэп.
После поражения в первом матче Кубка Первого канала шведские СМИ написали, что играть против сборной России в России — самое сложное, что может быть в хоккее. Мол, судейство, болельщики и даже музыка против вас. Тогда
Читать про покорение Марса грузин Леван Горозия, которого представили как «исполнитель и поэт», начал ещё при пустом зале. Некоторые строчки звучали забавно, некоторые, вроде упоминания Леброна Джеймса, неуместно, а вот про набитую татуировку Гагарина на груди должно было понравиться всем причастным к КХЛ. Примерно в этот момент сборная России в полном составе выбежала на лёд в фиолетовых джерси. Столь непривычная форма — это часть акции по борьбе с раком крови, в которой принимают участие хоккеисты российской сборной.
Пока Илья Ковальчук и другие наши форварды проверяли готовность Василия Кошечкина, который второй матч подряд занял место в воротах, L’One посвятил капитану целую песню. Учитывая, что называется она «Эй, бро!», намёк на дружбу с нападающим СКА понятен. Приглашённый артист наверняка бы выписал респект и Артёму Зубу, но хабаровчанина на матч с Канадой в составе заменил Илья Любушкин. Дело в том, что несколько лет назад «Амур» подарил автору трека «Мой братан тигр» именной свитер.
Пока амбассадор хабаровского хоккея исполнял один свой хит за другим, канадцев всё не было и не было. Парни Уилли Дежардена опоздали с выходом из раздевалки минут на десять, но всё же застали песню «Хоккеисты», на которую Горозия недавно снял клип. Учитывая, что в этой сборной Канады немало представителей российских клубов, им не нужно было переводить весь хоккейный жаргон из текста. А вот строчки «кинул насик — отдал пасик», граничащей с гениальностью, ни канадцы, ни россияне не дождались.
Рэпер на хоккее — явление диковинное, но всё же не настолько, чтобы собирать полный дворец. 12 000 зрителей пришли не на концерт L’One, а на хоккейное класико. Можно много говорить, что это всего лишь Евротур, а не чемпионат мира или Олимпиада. Правдивы будут слова про «ненастоящих» канадцев, которые накануне без шансов проиграли чехам. Всё это неважно, когда русский человек видит перед собой кленовый лист. Отдать 6 000 рублей за билет на хоккей? Не проблема! Благо спекулянты подобную возможность любезно предоставляли. В кассах не осталось ни одного квитка.
Сумасшедший ажиотаж вокруг этого матча связан ещё и с тем, что непосредственно в Москве мы играем с канадцами крайне редко. На чемпионатах мира 2007 и 2016 годов наши пути не пересекались, а больше поводов для встреч особо и не было. Страшно подумать, но последний раз подобный матч проходил в столице аж 18 лет назад! Тогда на турнире, который ещё назывался «Кубком Балтики», канадцы открыли счёт, но этим только разозлили подопечных Александра Якушева. В воротах родоначальников хоккея побывало, страшно подумать, восемь шайб! А две из них записал на свой счёт Андрей Марков, которого на новую битву с канадцами Знарок решил не звать.
Оно, возможно, и к лучшему. Когда за год до чемпионата мира в
В окрестностях нашего пятака случались не только стычки, но и в целом происходили основные событий первого периода. В одной из канадских атак Войнов в последний момент смахнул шайбу с ленточки после броска Роя. В целом «кленовые» были быстрее и активнее, словно делая ставку на ударное начало. Впрочем, и Скривенса наши парни несколько раз простили. Чего только стоит два промаха Шалунова за одну смену! Классно бросал в касание и Капризов, когда россияне играли в большинстве. Максим с Кириллом отныне разбросаны по разным звеньям, но, судя по всему, особо друг по другу не скучают.
Харийс Витолиньш накануне не скрывал, что идея разбить звенья — это не недовольство текущими сочетаниями, а эксперимент, направленный на то, чтобы иметь план Б. Да только посмотреть тройки, нарисованные тренерами на бумаге, толком не получилось. Виной всему несдержанность Вадима Шипачёва. Ещё в первом периоде он толкнул Эрика О’Делла в спину, за что получил
Когда Райан Гарбутт после выхода команд из раздевалок угодил в штангу, показалось, что уж во втором периоде команды точно избавятся от нулей на табло.
До поры до времени, единственным человеком, которого хотелось отмечать в этой сборной России, был Василий Кошечкин. Он излучал вселенское спокойствие, попутно вытащив несколько мёртвых шайб. Но не только вратарь помогал команде Знарка, но и судьи. Удаление Мэтта Эллисона принесло российской команде уже 11-е большинство на турнире. Десять из них они не просто не реализовали, а выкинули в мусорное ведро, настолько беспросветной выглядела игра в неравных составах. Раз за разом все наши лучшие атакующие силы не могли даже закрепиться в зоне.
Перелом наступил, когда на лёд вышла первая бригада большинства, в которой по сравнению с игрой против шведов произошло одно изменение: вместо Шалунова в центре вышел Григоренко. Михаил в протоколе не отметился, но именно в его присутствии Никита Нестеров плотно приложился по шайбе после передачи Гусева и вогнал её в ворота! Когда рядом с тобой на синей линии играет Ковальчук, можно долго оставаться незамеченным, все взгляды всё равно будут на капитане.
Ну, а уже через пять минут Гусев забил сам, убежав с Гавриковым в сверхзвуковую контратаку, с результатом всё стало ясно. Два питерских «армейца» сделали всё, чтобы их тренер одержал знаковую для себя победу.
Олег Знарок возглавляет сборную России почти четыре года, выигрывал с ней медали всех достоинств, но до этого вечера ни разу не побеждал канадцев. Будь то финал чемпионата мира или полуфинал Кубка мира, у Олега Валерьевича не было ключей к родоначальникам хоккея. Проклятие ли это, чёрная полоса или реальное соотношение сил — называйте как хотите. Сегодня Знарок эту серию прервал, пусть и в рамках Евротура.
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0