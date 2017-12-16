Знарок впервые обыграл Канаду!

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После поражения в первом матче Кубка Первого канала шведские СМИ написали, что играть против сборной России в России — самое сложное, что может быть в хоккее. Мол, судейство, болельщики и даже музыка против вас. Тогда плей-лист был составлен преимущественно из народных, советских песен и прочного фольклора. Скандинавы, выросшие на ABBA, видимо, оказались к такой звуковой атаке не готовы. К главному матчу домашнего этапа Евротура организаторы изменили тактику. На раскатку пригласили рэпера L’One.

Читать про покорение Марса грузин Леван Горозия, которого представили как «исполнитель и поэт», начал ещё при пустом зале. Некоторые строчки звучали забавно, некоторые, вроде упоминания Леброна Джеймса, неуместно, а вот про набитую татуировку Гагарина на груди должно было понравиться всем причастным к КХЛ. Примерно в этот момент сборная России в полном составе выбежала на лёд в фиолетовых джерси. Столь непривычная форма — это часть акции по борьбе с раком крови, в которой принимают участие хоккеисты российской сборной.

Пока Илья Ковальчук и другие наши форварды проверяли готовность Василия Кошечкина, который второй матч подряд занял место в воротах, L’One посвятил капитану целую песню. Учитывая, что называется она «Эй, бро!», намёк на дружбу с нападающим СКА понятен. Приглашённый артист наверняка бы выписал респект и Артёму Зубу, но хабаровчанина на матч с Канадой в составе заменил Илья Любушкин. Дело в том, что несколько лет назад «Амур» подарил автору трека «Мой братан тигр» именной свитер.

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Пока амбассадор хабаровского хоккея исполнял один свой хит за другим, канадцев всё не было и не было. Парни Уилли Дежардена опоздали с выходом из раздевалки минут на десять, но всё же застали песню «Хоккеисты», на которую Горозия недавно снял клип. Учитывая, что в этой сборной Канады немало представителей российских клубов, им не нужно было переводить весь хоккейный жаргон из текста. А вот строчки «кинул насик — отдал пасик», граничащей с гениальностью, ни канадцы, ни россияне не дождались.

Рэпер на хоккее — явление диковинное, но всё же не настолько, чтобы собирать полный дворец. 12 000 зрителей пришли не на концерт L’One, а на хоккейное класико. Можно много говорить, что это всего лишь Евротур, а не чемпионат мира или Олимпиада. Правдивы будут слова про «ненастоящих» канадцев, которые накануне без шансов проиграли чехам. Всё это неважно, когда русский человек видит перед собой кленовый лист. Отдать 6 000 рублей за билет на хоккей? Не проблема! Благо спекулянты подобную возможность любезно предоставляли. В кассах не осталось ни одного квитка.

Сумасшедший ажиотаж вокруг этого матча связан ещё и с тем, что непосредственно в Москве мы играем с канадцами крайне редко. На чемпионатах мира 2007 и 2016 годов наши пути не пересекались, а больше поводов для встреч особо и не было. Страшно подумать, но последний раз подобный матч проходил в столице аж 18 лет назад! Тогда на турнире, который ещё назывался «Кубком Балтики», канадцы открыли счёт, но этим только разозлили подопечных Александра Якушева. В воротах родоначальников хоккея побывало, страшно подумать, восемь шайб! А две из них записал на свой счёт Андрей Марков, которого на новую битву с канадцами Знарок решил не звать.

В очередной серии российско-канадского противостояния не было и намёка на разгром.

Оно, возможно, и к лучшему. Когда за год до чемпионата мира в Санкт-Петербурге сборная России выносила всех подряд, это сыграло с нашей национальной командой злую шутку. Поддаваться подобным иллюзиям накануне Олимпиады — не самая лучшая идея. А вот то, что характер у этого матча будет боевой, стало понятно с первых же минут. Брэндон Козун с Егором Яковлевым даже получили по две минуты для профилактики. Больно уж агрессивно они толкались возле ворот Кошечкина.

В окрестностях нашего пятака случались не только стычки, но и в целом происходили основные событий первого периода. В одной из канадских атак Войнов в последний момент смахнул шайбу с ленточки после броска Роя. В целом «кленовые» были быстрее и активнее, словно делая ставку на ударное начало. Впрочем, и Скривенса наши парни несколько раз простили. Чего только стоит два промаха Шалунова за одну смену! Классно бросал в касание и Капризов, когда россияне играли в большинстве. Максим с Кириллом отныне разбросаны по разным звеньям, но, судя по всему, особо друг по другу не скучают.

Харийс Витолиньш накануне не скрывал, что идея разбить звенья — это не недовольство текущими сочетаниями, а эксперимент, направленный на то, чтобы иметь план Б. Да только посмотреть тройки, нарисованные тренерами на бумаге, толком не получилось. Виной всему несдержанность Вадима Шипачёва. Ещё в первом периоде он толкнул Эрика О’Делла в спину, за что получил матч-штраф. При всём лояльном к хозяевам судействе такой проступок чешские арбитры пропустить не могли. Лишившись ведущего центра, Знарок был вынужден перетряхнуть все звенья. В четвёртое звено отправился Сергей Широков, заявленный тринадцатым нападающим, а место в центре занял его тёзка Калинин.

Когда Райан Гарбутт после выхода команд из раздевалок угодил в штангу, показалось, что уж во втором периоде команды точно избавятся от нулей на табло. Какое-то время игра действительно шла как на качелях. Атака сюда, атака туда, и моменты, моменты, моменты. Да только такой открытый хоккей без средней зоны продлился совсем недолго. Куда больше было отрезков, когда зрителям ничего не оставалось, кроме как зевать. Даже гул негодования из-за затяжной позиционной атаки Канады был каким-то хилым. Те, кто клюнули на громкую вывеску, определённо ждали немного другого.

До поры до времени, единственным человеком, которого хотелось отмечать в этой сборной России, был Василий Кошечкин. Он излучал вселенское спокойствие, попутно вытащив несколько мёртвых шайб. Но не только вратарь помогал команде Знарка, но и судьи. Удаление Мэтта Эллисона принесло российской команде уже 11-е большинство на турнире. Десять из них они не просто не реализовали, а выкинули в мусорное ведро, настолько беспросветной выглядела игра в неравных составах. Раз за разом все наши лучшие атакующие силы не могли даже закрепиться в зоне.

Перелом наступил, когда на лёд вышла первая бригада большинства, в которой по сравнению с игрой против шведов произошло одно изменение: вместо Шалунова в центре вышел Григоренко. Михаил в протоколе не отметился, но именно в его присутствии Никита Нестеров плотно приложился по шайбе после передачи Гусева и вогнал её в ворота! Когда рядом с тобой на синей линии играет Ковальчук, можно долго оставаться незамеченным, все взгляды всё равно будут на капитане.

Ну, а уже через пять минут Гусев забил сам, убежав с Гавриковым в сверхзвуковую контратаку, с результатом всё стало ясно. Два питерских «армейца» сделали всё, чтобы их тренер одержал знаковую для себя победу.