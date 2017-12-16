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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Знарок впервые обыграл Канаду!

Родоначальники хоккея повержены под русский рэп.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

После поражения в первом матче Кубка Первого канала шведские СМИ написали, что играть против сборной России в России — самое сложное, что может быть в хоккее. Мол, судейство, болельщики и даже музыка против вас. Тогда плей-лист был составлен преимущественно из народных, советских песен и прочного фольклора. Скандинавы, выросшие на ABBA, видимо, оказались к такой звуковой атаке не готовы. К главному матчу домашнего этапа Евротура организаторы изменили тактику. На раскатку пригласили рэпера L’One.

Читать про покорение Марса грузин Леван Горозия, которого представили как «исполнитель и поэт», начал ещё при пустом зале. Некоторые строчки звучали забавно, некоторые, вроде упоминания Леброна Джеймса, неуместно, а вот про набитую татуировку Гагарина на груди должно было понравиться всем причастным к КХЛ. Примерно в этот момент сборная России в полном составе выбежала на лёд в фиолетовых джерси. Столь непривычная форма — это часть акции по борьбе с раком крови, в которой принимают участие хоккеисты российской сборной.

Пока Илья Ковальчук и другие наши форварды проверяли готовность Василия Кошечкина, который второй матч подряд занял место в воротах, L’One посвятил капитану целую песню. Учитывая, что называется она «Эй, бро!», намёк на дружбу с нападающим СКА понятен. Приглашённый артист наверняка бы выписал респект и Артёму Зубу, но хабаровчанина на матч с Канадой в составе заменил Илья Любушкин. Дело в том, что несколько лет назад «Амур» подарил автору трека «Мой братан тигр» именной свитер.

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Пока амбассадор хабаровского хоккея исполнял один свой хит за другим, канадцев всё не было и не было. Парни Уилли Дежардена опоздали с выходом из раздевалки минут на десять, но всё же застали песню «Хоккеисты», на которую Горозия недавно снял клип. Учитывая, что в этой сборной Канады немало представителей российских клубов, им не нужно было переводить весь хоккейный жаргон из текста. А вот строчки «кинул насик — отдал пасик», граничащей с гениальностью, ни канадцы, ни россияне не дождались.

Рэпер на хоккее — явление диковинное, но всё же не настолько, чтобы собирать полный дворец. 12 000 зрителей пришли не на концерт L’One, а на хоккейное класико. Можно много говорить, что это всего лишь Евротур, а не чемпионат мира или Олимпиада. Правдивы будут слова про «ненастоящих» канадцев, которые накануне без шансов проиграли чехам. Всё это неважно, когда русский человек видит перед собой кленовый лист. Отдать 6 000 рублей за билет на хоккей? Не проблема! Благо спекулянты подобную возможность любезно предоставляли. В кассах не осталось ни одного квитка.

Сумасшедший ажиотаж вокруг этого матча связан ещё и с тем, что непосредственно в Москве мы играем с канадцами крайне редко. На чемпионатах мира 2007 и 2016 годов наши пути не пересекались, а больше поводов для встреч особо и не было. Страшно подумать, но последний раз подобный матч проходил в столице аж 18 лет назад! Тогда на турнире, который ещё назывался «Кубком Балтики», канадцы открыли счёт, но этим только разозлили подопечных Александра Якушева. В воротах родоначальников хоккея побывало, страшно подумать, восемь шайб! А две из них записал на свой счёт Андрей Марков, которого на новую битву с канадцами Знарок решил не звать.

В очередной серии российско-канадского противостояния не было и намёка на разгром.

Оно, возможно, и к лучшему. Когда за год до чемпионата мира в Санкт-Петербурге сборная России выносила всех подряд, это сыграло с нашей национальной командой злую шутку. Поддаваться подобным иллюзиям накануне Олимпиады — не самая лучшая идея. А вот то, что характер у этого матча будет боевой, стало понятно с первых же минут. Брэндон Козун с Егором Яковлевым даже получили по две минуты для профилактики. Больно уж агрессивно они толкались возле ворот Кошечкина.

В окрестностях нашего пятака случались не только стычки, но и в целом происходили основные событий первого периода. В одной из канадских атак Войнов в последний момент смахнул шайбу с ленточки после броска Роя. В целом «кленовые» были быстрее и активнее, словно делая ставку на ударное начало. Впрочем, и Скривенса наши парни несколько раз простили. Чего только стоит два промаха Шалунова за одну смену! Классно бросал в касание и Капризов, когда россияне играли в большинстве. Максим с Кириллом отныне разбросаны по разным звеньям, но, судя по всему, особо друг по другу не скучают.

Харийс Витолиньш накануне не скрывал, что идея разбить звенья — это не недовольство текущими сочетаниями, а эксперимент, направленный на то, чтобы иметь план Б. Да только посмотреть тройки, нарисованные тренерами на бумаге, толком не получилось. Виной всему несдержанность Вадима Шипачёва. Ещё в первом периоде он толкнул Эрика О’Делла в спину, за что получил матч-штраф. При всём лояльном к хозяевам судействе такой проступок чешские арбитры пропустить не могли. Лишившись ведущего центра, Знарок был вынужден перетряхнуть все звенья. В четвёртое звено отправился Сергей Широков, заявленный тринадцатым нападающим, а место в центре занял его тёзка Калинин.

Когда Райан Гарбутт после выхода команд из раздевалок угодил в штангу, показалось, что уж во втором периоде команды точно избавятся от нулей на табло. Какое-то время игра действительно шла как на качелях. Атака сюда, атака туда, и моменты, моменты, моменты. Да только такой открытый хоккей без средней зоны продлился совсем недолго. Куда больше было отрезков, когда зрителям ничего не оставалось, кроме как зевать. Даже гул негодования из-за затяжной позиционной атаки Канады был каким-то хилым. Те, кто клюнули на громкую вывеску, определённо ждали немного другого.

До поры до времени, единственным человеком, которого хотелось отмечать в этой сборной России, был Василий Кошечкин. Он излучал вселенское спокойствие, попутно вытащив несколько мёртвых шайб. Но не только вратарь помогал команде Знарка, но и судьи. Удаление Мэтта Эллисона принесло российской команде уже 11-е большинство на турнире. Десять из них они не просто не реализовали, а выкинули в мусорное ведро, настолько беспросветной выглядела игра в неравных составах. Раз за разом все наши лучшие атакующие силы не могли даже закрепиться в зоне.

Перелом наступил, когда на лёд вышла первая бригада большинства, в которой по сравнению с игрой против шведов произошло одно изменение: вместо Шалунова в центре вышел Григоренко. Михаил в протоколе не отметился, но именно в его присутствии Никита Нестеров плотно приложился по шайбе после передачи Гусева и вогнал её в ворота! Когда рядом с тобой на синей линии играет Ковальчук, можно долго оставаться незамеченным, все взгляды всё равно будут на капитане.

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Ну, а уже через пять минут Гусев забил сам, убежав с Гавриковым в сверхзвуковую контратаку, с результатом всё стало ясно. Два питерских «армейца» сделали всё, чтобы их тренер одержал знаковую для себя победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олег Знарок возглавляет сборную России почти четыре года, выигрывал с ней медали всех достоинств, но до этого вечера ни разу не побеждал канадцев. Будь то финал чемпионата мира или полуфинал Кубка мира, у Олега Валерьевича не было ключей к родоначальникам хоккея. Проклятие ли это, чёрная полоса или реальное соотношение сил — называйте как хотите. Сегодня Знарок эту серию прервал, пусть и в рамках Евротура. Кто-то из игроков после этой победы наверняка забронировал себе билет в Пхёнчхан. А учитывая суеверность хоккеистов, нельзя исключать, что вместе со всей делегацией на Олимпиаду поедет и L’One. Ради того, чтобы выиграть золото, можно послушать и незамысловатый припев вроде «нет проблем — нет зубов».

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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