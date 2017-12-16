Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Василий Кошечкин признан лучшим игроком матча Россия — Канада
Сборная России одержала победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0.
Сборная России одержала победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0.
В составе российской команды лучшим игроком был признан вратарь Василий Кошечкин. Лучшим в сборной Канады стал нападающий Эрик О’Делл.
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0