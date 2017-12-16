Сборная России по хоккею победила команду Канады на Кубке Первого канала

Сборная России под руководством главного тренера Олега Знарка одержала первую победу над канадцами. Ранее российские хоккеисты при нем уступили во всех четырех встречах: в финале чемпионата мира (2015), в выставочной игре перед Кубком мира и в полуфинале самого турнира (2016), а также в полуфинале чемпионата мира (2017).