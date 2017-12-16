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19:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею победила команду Канады на Кубке Первого канала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Канады со счетом 2:0 в матче Кубка Первого канала по хоккею, который проходит в Москве.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Шайбы забросили Никита Нестеров (43-я минута) и Сергей Плотников (50).

Сборная России под руководством главного тренера Олега Знарка одержала первую победу над канадцами. Ранее российские хоккеисты при нем уступили во всех четырех встречах: в финале чемпионата мира (2015), в выставочной игре перед Кубком мира и в полуфинале самого турнира (2016), а также в полуфинале чемпионата мира (2017).

Сборная России лидирует в турнирной таблице с шестью очками после двух матчей. Команда Канады заработала три очка в трех встречах и завершила выступление на турнире на пятом месте.

Кубок Первого канала завершится 17 декабря. В воскресенье сборная России сыграет с командой Финляндии.

Россия 2:0
(0:0, 0:0, 2:0)
Канада
16.12.2017, 17:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Уилли Дежарден
Вратари
Кошечкин В. Бен Скривенс 58:25
1-й период
02:43 4443
Брэндон Козун 02:43
04:29 3015
3862 07:36
07:52 2762
07:52 2762
Эрик О`Делл 07:52
Мэтт Фраттин 11:36
2-й период
Максим Норо 21:29
1185 28:39
3-й период
41:39 Сергей Калинин
Максим Норо 41:39
Мэтт Эллисон 41:39
42:24 Никита Нестеров (Н. Гусев)
49:23 Сергей Плотников (В. Гавриков)
50:10 Динар Хафизуллин
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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