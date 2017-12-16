Сборная России по хоккею победила команду Канады на Кубке Первого канала
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Канады со счетом 2:0 в матче Кубка Первого канала по хоккею, который проходит в Москве.
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Канады со счетом 2:0 в матче Кубка Первого канала по хоккею, который проходит в Москве.
Шайбы забросили Никита Нестеров (43-я минута) и Сергей Плотников (50).
Сборная России под руководством главного тренера Олега Знарка одержала первую победу над канадцами. Ранее российские хоккеисты при нем уступили во всех четырех встречах: в финале чемпионата мира (2015), в выставочной игре перед Кубком мира и в полуфинале самого турнира (2016), а также в полуфинале чемпионата мира (2017).
Сборная России лидирует в турнирной таблице с шестью очками после двух матчей. Команда Канады заработала три очка в трех встречах и завершила выступление на турнире на пятом месте.
Кубок Первого канала завершится 17 декабря. В воскресенье сборная России сыграет с командой Финляндии.
|Олег Знарок
|Уилли Дежарден
|Кошечкин В.
|Бен Скривенс 58:25
|1-й период
|02:43
|4443
|Брэндон Козун
|02:43
|04:29
|3015
|3862
|07:36
|07:52
|2762
|07:52
|2762
|Эрик О`Делл
|07:52
|Мэтт Фраттин
|11:36
|2-й период
|Максим Норо
|21:29
|1185
|28:39
|3-й период
|41:39
|Сергей Калинин
|Максим Норо
|41:39
|Мэтт Эллисон
|41:39
|42:24
|Никита Нестеров (Н. Гусев)
|49:23
|Сергей Плотников (В. Гавриков)
|50:10
|Динар Хафизуллин
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0