Россия разбросает «кленовые листья»

Источник: РИА "Новости"

Отечественная команда не побеждала принципиального соперника шесть с половиной лет. Защищать ее ворота будет Василий Кошечкин, а нападающий Иван Телегин останется наблюдать за событиями с трибуны.

Сборная России готовится к центральному матчу на Кубке Первого канала против команды Канады. Историческое противостояние двух сильнейших хоккейных держав развернется в Ледовом дворце в Москве перед, вне всяких сомнений, переполненными трибунами.

Матчи Россия — Канада всегда вызывают повышенный интерес, и даже недавняя суперсерия российской молодежки против канадских университетских команд привлекла внимание любителей хоккея. А встреча двух сборных в рамках представительного турнира в олимпийский сезон добавляет дополнительной интриги.

В связи с тем, что на Играх в Пхенчхане не будет хоккеистов Национальной хоккейной лиги, Еврохоккейтур можно смело назвать главным смотром перед турниром в Южной Корее.

С большой долей вероятности нынешний состав российской сборной представляет собой костяк команды, которая будет бороться за олимпийское золото. Безусловно, еще возможны изменения, но кардинальными они не будут, и главный тренер Олег Знарок уже видит общие очертания сборной. Его визави Уилли Дежарден также определился по некоторым позициям, и по сравнению с Кубком Карьяла изменения в составе канадцев не очень велики. Как минимум половина участников первого этапа Евротура приехала в Москву.

Нынешние канадцы могут показаться вполне проходимым соперником, так как и в Финляндии, и в Москве терпели поражения. На Кубке Карьяла они уступили шведам и финнам и смогли обыграть только Швейцарию. В Москве «кленовые листья» не без труда выиграли у Южной Кореи со счетом 4:2 и уступили сборной Чехии — 1:4. Правда, в защиту североамериканцев стоит отметить, что две последних шайбы чехов залетали уже в пустые ворота, когда канадцы пытались сначала отыграть один гол, а затем два.

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Россияне к этому моменты провели только одну встречу со Швецией, которую выиграли с результатом 3:1 и прежде всего продемонстрировали организованную игру в обороне, не позволив шведам уверенно себя чувствовать в собственной зоне.

На бумаге россияне должны побеждать Канаду достаточно уверенно, но, как и всегда, в игру вступает фактор соперника. Нет никаких сомнений в том, что гости максимально настроятся на принципиальное противостояние и постараются дать бой звездам КХЛ. Даже в отсутствие мировых звезд канадцы, уязвленные рядом обидных поражений, выйдут на лед сверхмотивированными и только благодаря спортивной злости могут оказать отчаянное сопротивление фаворитам турнира.

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«Понятно, Россия — фаворит на бумаге, но посмотрим завтра, кто и как готов к игре. Завтра нас ожидает упорный матч, все выйдут на лед биться. Мне кажется, игроки первых звеньев клубов КХЛ действительно обладают чуть лучшим мастерством, но в целом все игроки из лиги очень хороши. Многие из хоккеистов сборной Канады провели несколько лет в КХЛ, так что мы знаем, чего ожидать и как играть с Россией. Что касается участия в Олимпиаде, это слишком далеко, в будущем, я пока не готов туда заглядывать. У нас игра завтра, и на этом мы фокусируемся. Каждый раз, когда играем с Россией, это большой матч. Ничего не поменяется в этом плане и завтра вечером, — заявил спортсмен в общении с журналистами.

В последние годы успех в этом противостоянии неизменно оставался за канадцами. Россияне уступили три матча подряд (2:4 в полуфинале ЧМ-2017, 3:5 на этой же стадии Кубка мира-2016 и 1:6 на ЧМ-2015). Последний успех отечественной ледовой дружины датирован маем 2011 года. Это произошло в ¼ финала мирового первенства (2:1).

Хоккей Еврохоккейтур 2017-2018 Кубок Первого канала, 16.12.2017, 17:00 Россия - Канада -

«Канадцы — это в любом случае канадцы, каким бы ни был их состав. Конечно, все ждут этого матча, — рассказал российский форвард Максим Шалунов. — У болельщиков есть ажиотаж, а все игроки сборной понимают, что легко в этой встрече не будет. Но нужно выигрывать. Любая игра имеет значение перед олимпийским турниром. Можно повторить слова главного тренера нашей сборной о поиске командной “химии” в таких матчах».

Уже известно, что место в воротах, как и в игре со шведами, займет Василий Кошечкин. Соответствующее заявление сделал ассистент наставника Харийс Витолиньш. Он же поведал, что на матч не станет раздеваться Иван Телегин. Его участие с канадцами не планировалось изначально, вдобавок он получил небольшую травму.

Главный тренер сборной Канады Дежарден посетовал на то, что его подопечным будет сложно провести второй матч за два дня.