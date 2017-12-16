Россия разбросает «кленовые листья»
Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве.
Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве.
Отечественная команда не побеждала принципиального соперника шесть с половиной лет. Защищать ее ворота будет Василий Кошечкин, а нападающий Иван Телегин останется наблюдать за событиями с трибуны.
Сборная России готовится к центральному матчу на Кубке Первого канала против команды Канады. Историческое противостояние двух сильнейших хоккейных держав развернется в Ледовом дворце в Москве перед, вне всяких сомнений, переполненными трибунами.
Матчи Россия — Канада всегда вызывают повышенный интерес, и даже недавняя суперсерия российской молодежки против канадских университетских команд привлекла внимание любителей хоккея. А встреча двух сборных в рамках представительного турнира в олимпийский сезон добавляет дополнительной интриги.
В связи с тем, что на Играх в Пхенчхане не будет хоккеистов Национальной хоккейной лиги, Еврохоккейтур можно смело назвать главным смотром перед турниром в Южной Корее.
С большой долей вероятности нынешний состав российской сборной представляет собой костяк команды, которая будет бороться за олимпийское золото. Безусловно, еще возможны изменения, но кардинальными они не будут, и главный тренер Олег Знарок уже видит общие очертания сборной. Его визави Уилли Дежарден также определился по некоторым позициям, и по сравнению с Кубком Карьяла изменения в составе канадцев не очень велики. Как минимум половина участников первого этапа Евротура приехала в Москву.
Нынешние канадцы могут показаться вполне проходимым соперником, так как и в Финляндии, и в Москве терпели поражения. На Кубке Карьяла они уступили шведам и финнам и смогли обыграть только Швейцарию. В Москве «кленовые листья» не без труда выиграли у Южной Кореи со счетом 4:2 и уступили сборной Чехии — 1:4. Правда, в защиту североамериканцев стоит отметить, что две последних шайбы чехов залетали уже в пустые ворота, когда канадцы пытались сначала отыграть один гол, а затем два.
Россияне к этому моменты провели только одну встречу со Швецией, которую выиграли с результатом 3:1 и прежде всего продемонстрировали организованную игру в обороне, не позволив шведам уверенно себя чувствовать в собственной зоне.
На бумаге россияне должны побеждать Канаду достаточно уверенно, но, как и всегда, в игру вступает фактор соперника. Нет никаких сомнений в том, что гости максимально настроятся на принципиальное противостояние и постараются дать бой звездам КХЛ. Даже в отсутствие мировых звезд канадцы, уязвленные рядом обидных поражений, выйдут на лед сверхмотивированными и только благодаря спортивной злости могут оказать отчаянное сопротивление фаворитам турнира.
Нападающий канадцев Рене Бурк подтверждает сумасшедший настрой сборной.
«Понятно, Россия — фаворит на бумаге, но посмотрим завтра, кто и как готов к игре. Завтра нас ожидает упорный матч, все выйдут на лед биться. Мне кажется, игроки первых звеньев клубов КХЛ действительно обладают чуть лучшим мастерством, но в целом все игроки из лиги очень хороши. Многие из хоккеистов сборной Канады провели несколько лет в КХЛ, так что мы знаем, чего ожидать и как играть с Россией. Что касается участия в Олимпиаде, это слишком далеко, в будущем, я пока не готов туда заглядывать. У нас игра завтра, и на этом мы фокусируемся. Каждый раз, когда играем с Россией, это большой матч. Ничего не поменяется в этом плане и завтра вечером, — заявил спортсмен в общении с журналистами.
В последние годы успех в этом противостоянии неизменно оставался за канадцами. Россияне уступили три матча подряд (2:4 в полуфинале ЧМ-2017, 3:5 на этой же стадии Кубка мира-2016 и 1:6 на ЧМ-2015). Последний успех отечественной ледовой дружины датирован маем 2011 года. Это произошло в ¼ финала мирового первенства (2:1).
«Канадцы — это в любом случае канадцы, каким бы ни был их состав. Конечно, все ждут этого матча, — рассказал российский форвард Максим Шалунов. — У болельщиков есть ажиотаж, а все игроки сборной понимают, что легко в этой встрече не будет. Но нужно выигрывать. Любая игра имеет значение перед олимпийским турниром. Можно повторить слова главного тренера нашей сборной о поиске командной “химии” в таких матчах».
Уже известно, что место в воротах, как и в игре со шведами, займет Василий Кошечкин. Соответствующее заявление сделал ассистент наставника Харийс Витолиньш. Он же поведал, что на матч не станет раздеваться Иван Телегин. Его участие с канадцами не планировалось изначально, вдобавок он получил небольшую травму.
Главный тренер сборной Канады Дежарден посетовал на то, что его подопечным будет сложно провести второй матч за два дня.
«Но мы обязаны это сделать, — убежден, тем не менее, специалист, слова которого приводит «Р-Спорт». — Не имеет значения, что случилось сегодня — завтра надо выходить с новыми силами и биться. Конечно, столь большое количество игроков СКА и ЦСКА дает сборной России определенное преимущество перед нами. Например, наши бригады большинства впервые играют вместе, у сборной России в бригадах на лед выходят по