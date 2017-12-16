Сергей Шепелев: «Противостояние России и Канады будет боевым»

Источник: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Москве в рамках Кубка Первого канала состоится матч Россия-Канада. Сборная с родины хоккея впервые за долгие годы приехала на российский этап Еврохоккейтура, чтобы проверить своих игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Европы, которые в феврале будут представлять страну на Олимпиаде в Пхёнчхане. Такая необходимость возникла после того, как Национальная хоккейная лига (НХЛ) — впервые с 1994 года — не отпустила спортсменов из своих клубов на Игры.

Во времена легендарного хоккейного противостояния СССР и Канады последние также приезжали на Олимпийские игры без своих главных звезд. Европейские сборные могли проверить себя на фоне лучших хоккеистов НХЛ лишь на Кубке Канады (сейчас — Кубок мира). Наша команда всегда играла с дружиной Уэйна Гретцки и Марка Мессье на равных, но лишь в 1981 году смогла обыграть ее в финале. В Монреале подопечные знаменитого Виктора Тихонова разгромили канадцев со счетом 8:1. Три победные шайбы в этом матче забросил форвард «Спартака» Сергей Шепелев. В последние годы он запомнился болельщикам по работе главным тренером «Югры» (2008−2013). Под его руководством клуб дважды выигрывал Кубок Братины (главный приз Высшей хоккейной лиги (ВХЛ)), а в первые два сезона в КХЛ (2010/11, 2011/12) неизменно выходил в плей-офф. Этот успех ханты-мансийская команда так и не повторила. В эксклюзивном интервью «Известиям» Сергей Шепелев поделился ожиданиями от матча Россия-Канада, рассказал о причинах бедственного положения «Югры», которой грозит исключение из КХЛ, а также прокомментировал успехи «Спартака».

— Сейчас ожидания от Кубка Первого канала такие же, как во времена, когда он назывался турниром на приз газеты «Известиям»?

— На этот турнир всегда приезжали очень сильные команды, показывавшие хоккей высокого уровня. Сборные Чехии, Швеции, Финляндии и иногда Канады работали на полную катушку, а болельщики полностью заполняли трибуны «Лужников». Тогда этот турнир считался самым престижным после чемпионатов мира и Олимпийских игр. В целом по-своему он интересен и в наши времена. Да, теперь он носит в большей степени подготовительный характер перед чемпионатами мира и Олимпиадой. Но всё равно почти на каждой игре дворец полный. А сейчас приезд канадцев придает ему особый статус. Тем более, все сборные наигрывают составы перед поездкой в Корею — в отличие от прошлых лет, когда с этапов Евротура на Олимпиаду попадали единицы. На Играх сплошь и рядом были представлены люди из НХЛ.

— Вы расстроены их отсутствием на ближайшей Олимпиаде?

— Определенная досада есть, но Олимпиада есть Олимпиада. Все равно через десятилетия никто не вспомнит, кто и в каком году в ней играл. И медаль останется медалью. Уверен, не только Россия с Канадой, но и Швеция с Чехией и Финляндией соберут боевые составы. В свое время говорили, что Кубок Канады — самый престижный турнир, в котором собраны лучшие игроки. Но тогда представители НХЛ не ездили ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры. Поэтому канадцы, шведы, финны и чехи не досчитывались на Играх своих главных звезд. Накануне Кубка Канады 1981 года местные газеты писали: мол, теперь мы узнаем, кто лучше. Вот и узнали, когда в финале мы разгромили канадцев на их льду. При этом для нас самым престижным турниром всё равно была Олимпиада. Но противостояние с Канадой оставалось боевым в любых турнирах при любых составах. Уверен, оно будет таковым и в субботу.

— Вас не удивило, что только два хоккеиста сборной России не представляют СКА и ЦСКА?

— Конечно, это напоминает советские времена. В этом есть плюс: в сборной собрались полноценные звенья из клубов, которые каждодневно играют в официальных матчах. У них уже налажено нужное взаимодействие. Они друг друга понимают — куда бежать, куда отдавать пас, где открываться. Это дает преимущество перед соперниками. Но есть и минус: сейчас СКА и ЦСКА зачастую побеждают в КХЛ без необходимости прикладывать сверхусилия. И часто бывает, что, громя маленькие клубы на уровне своей лиги, хоккеисты теряют чувство борьбы и интенсивности движения, что приводит к сложностям при попадании на более серьезных соперников. В КХЛ сейчас есть проходные матчи: СКА и ЦСКА обыгрывают команды из конца таблицы, не напрягаясь. А на Олимпиаде нужно будет на каждую игру настраиваться максимально серьезно.

— Среди проходных соперников оказалась и «Югра». При вас клуб из Ханты-Мансийска выходил в плей-офф, а сейчас проигрывает СКА со счетом 1:9, идет на последнем месте в «регулярке» и по сути завершил сезон. Вопрос с их исключением из КХЛ уже решен?

— Жалко, конечно, что хороший регион может лишиться большого хоккея. Погодные условия там позволяют круглый год заниматься хоккеем во дворах. Зима там идет долго, иногда по шесть месяцев. Я не хочу оценивать перспективы «Югры», но очевидно, что они могут покинуть КХЛ по окончании сезона — это очень вероятно. Но жизнь продолжается. Ясно, что сейчас не так много игроков высокого уровня, нет подпитки снизу, чтобы была настоящая конкуренция среди клубов. 28 команд в КХЛ — это много. Я думаю, со временем в лиге сократят количество клубов до 14. Весь чемпионат будет проходить в условиях, когда у всех есть игроки, которые обеспечивают высокий уровень скоростей и борьбы. А сейчас разница между СКА и ЦСКА и остальными командами колоссальная. Не радует, когда у СКА уже к Новому году свыше 100 очков.

— На домашние матчи «Югры» ходит мало зрителей — считается, что регион «нехоккейный». Когда вы выигрывали с командой Кубок Братины и играли в плей-офф КХЛ, были шансы заложить в городе хоккейные традиции, как в Челябинске или Новосибирске?

— В наше время в Ханты-Мансийске были полные трибуны. Даже на лесенках между секторами не было проходу — на них сидели люди. Народ приезжал со всего Ханты-Мансийского автономного округа и соседних регионов. Особенно, если «Югра» играла в субботу-воскресенье. Почему это прекратилось? Я примерно знаю причины со слов знакомых в городе, но промолчу. Вдруг это недостоверная информация. Обидно, что клуб довели до такого состояния.

— Сказалось, что до нынешнего сезона руководство «Югры» отказывалось привлекать легионеров?

— При нас тоже были легионеры. Но тогда были причины: когда мы пришли в 2008 году, у «Югры» не было школы. Мы комплектовались по остаточному принципу еще в Высшей лиге. И становились чемпионами. И только сейчас подросли ребята из местной школы. Человек пять приглашаются в юношеские и молодежную сборную. Не прошло десяти лет, как воспитанники стали попадать в сборные. Обидно, что именно в этот момент «Югра» оказалась в таком состоянии. Даже сейчас молодежная «Мамонты Югры» идет в лидерах МХЛ.

— Когда в прошлом году из КХЛ исключали новокузнецкий «Металлург», многие говорили, что теперь их знаменитой школе будет сложнее готовить сильных хоккеистов, лишенных ориентира…

— Да, и у «Югры» будут проблемы. Воспитанники школы из Ханты-Мансийска, конечно, будут претендовать на высокий уровень в сборной, КХЛ и НХЛ. Однако практика нашей главной лиги для них была бы бесценной, чтобы расти и прогрессировать. Будут шансы показать себя, если команду мастеров «Югры» оставят в ВХЛ. А если и там ее не будет — беда. У детей не будет стимула, ориентира, за который надо бороться, пахать на тренировках. И стремления добиваться успеха не будет. Такое много лет происходит в Сургуте. Школа работала, появлялись хоккеисты, попадавшие в Суперлигу. Но реального прироста игроков не было.

— В прошлом году вас называли в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Общались с руководством?

— Да, была встреча с генеральным менеджером Алексеем Жамновым. Обговорили видение совместной работы. Но общались они не только со мной. В итоге подумали и дали шанс молодому Вадиму Епанчинцеву. Получилось хорошо — сейчас идут в зоне плей-офф.

— Следите, как «Спартак» с октября идет вверх?