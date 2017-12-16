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00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победить Канаду!

Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

Пора перестать вспоминать про Овечкина и Кросби. Пора закончить причитания о забывших о важности международного спорта бизнесменах из Северной Америки. Уже больше полугода прошло с тех пор, как НХЛ приняла радикальное решение отказаться от поездки на Олимпиаду — ваши стадии гнева и отрицания уже давно должны были перерасти в неизбежное принятие.

Обидно, что в этот раз мы не увидим на Играх всех сильнейших — но никто не отнимет у турнира его олимпийский шарм, а у будущих победителей и призеров — вечную память в качестве триумфаторов главного по статусу соревнования четырехлетия.

А сегодня России предстоит главный и самый интересный матч перед стартом Олимпиады — против действующих чемпионов из Канады. Нет, эти «кленовые парни» никогда не брали золото крупных турниров — ни зимних Игр, ни Кубков и чемпионатов мира. И больше 80 процентов из них, как и вся сборная России, представляет лучшую европейскую лигу — КХЛ. И их клубная прописка — это не привычные в такой ситуации «Монреаль», «Рейнджерс» или «Торонто», а «Локомотив», «Барыс», «Магнитка» и «Куньлунь». Вот такая Канада — максимально знакомая российскому болельщику.

Сейчас этот матч нельзя назвать ни суперзвездной битвой, за которой будет следить весь хоккейный мир, ни даже каким-то реваншем за прошлые наши поражения — в подобных составах команды встречаются в первый и, вероятно, последний раз, если их пути не пересекутся в Пхенчхане.

И без неотвратимо надвигающейся Олимпиады сегодняшняя встреча наверняка затерялась бы в беспредельно скучной рутине Евротура, но пхенчханский призрак Игр, который с каждым днем все больше воплощается в реальности, все меняет.

Олег ЗНАРОК и Илья КОВАЛЬЧУК проведут сегодня принципиальный матч против Канады | Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня — не просто Россия — Канада. Сегодня Олег Знарок получит последний шанс перед ключевым турниром в его жизни для того, чтобы в первый раз в карьере обыграть «Кленовых» в качестве главного тренера нашей национальной сборной.

Забавно, но минувшим летом он однажды все-таки одолел Канаду, даже всухую (3:0), причем эту самую, европейского образца. Но только то был всего лишь предсезонный турнир памяти Пучкова, а возглавлял Знарок не Россию, а… СКА. И пусть нынешняя Россия на добрую половину это тот же клуб из Санкт-Петербурга, плохую серию пока нельзя считать окончившейся.

Ведь во главе сборной у Знарка против Канады — четыре матча, четыре поражения. Поражение разгромное (ЧМ-2015, финал, 1:6), поражение достойное (Кубок мира-2016, выставочный матч, 2:3 ОТ), поражение заслуженное (тот же турнир, полуфинал, 3:5), поражение обидное (ЧМ-2017, полуфинал, 2:4). Неудачи, увы, на любой вкус.

Но сейчас, перед Олимпиадой, российский болельщик вправе требовать прекращения этой серии. Раз уж НХЛ приняла такое решение, в одно мгновение превратив Россию из темной лошадки хоккейного турнира в Корее в ее главного фаворита, а Канаду — наоборот, оступаться нам больше не с руки. Пора выигрывать!

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

Олег Знарок vs Канада | Источник: Спорт-Экспресс
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