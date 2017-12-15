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15 декабря, источник: Чемпионат.com

«Будем бить русских, они сильны»: канадцы — о предстоящем матче с Россией

Команде Олега Знарка не стоит выходить на лёд в расхлябанном состоянии.

Источник: Чемпионат.com

16 декабря на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» состоится самый ожидаемый матч на Кубке Первого канала. Сборная России сыграет с Канадой. Мы решили узнать у хоккеистов и главного тренера «кленовых листьев», чего они ожидают от грядущего противостояния и как настраиваются на извечного соперника.

«У России игроки всего двух клубов? Это касается только Знарка»

Главный тренер канадцев Уилли Дежарден считает, что состав команды России, в котором 25 человек из 27 представляют СКА и ЦСКА, касается только Олега Знарка.

«Сборная России — великолепная команда. Их сильные стороны — это скорость и огромное число талантливых хоккеистов. Очевидно, что нам будет невероятно тяжело. Суббота, вечер, игра Россия — Канада — будет круто. Не важно, что случилось сегодня. Каждый день приносит что-то новое. Да, мы проиграли чехам, но в то же время у нас остались силы, что достойно сыграть с Россией. Понятно, что сложно играть два дня подряд, но у сборной Канады нет выбора кроме как выйти и бороться до конца. Что касается изменений в составе, мы всё решим завтра. Мне нужно проанализировать кто здоров, а кто нет. От этого и будем отталкиваться.

Конечно, я знаю, что сборная России имеет в составе игроков только двух клубов. Но я смотрю на это немного с другой стороны, чем вы. Для меня как тренера другой сборной это говорит о том, что у них отлично налажены взаимодействия во всех звеньях и в каждой паре защитников. Например, у нас в большинстве играют ребята, которые практически никогда не играли вместе. У сборной России люди играют вместе чуть ли не весь сезон. Это огромная разница и значительное преимущество, которое они получают. В конечном итоге всё сведётся к тому, как мы подготовимся к завтрашней игре. Кажется ли мне странным, что в России играют хоккеисты только из двух клубов? Я бы не отвечал на этот вопрос, потому что это касается только тренерского штаба сборной России во главе со Знарком. Они делают то, что считают нужным, — сказал Дежарден.

«Будем бить русских в пределах правил»

Форвард канадцев Войтек Вольски заявил, что его команда намерена сыграть жёстко в матче с командой России.

«По поводу матча с Россией могу сказать, что, конечно, для нас это больше, чем игра. Русские сильны, играют дома и у них множество звёзд в составе, будем играть против них жёстко и по возможности бить их побольше в пределах правил. Гуляли вчера всей командой по Москве и Красной площади. Очень красиво, особенно новогодний рынок на Красной площади», — заявил Вольски.

Защитник Мэт Робинсон считает, что схватка канадцев россиянами получится весёлой.

«Мы знаем, что российская сборная играет дома, что она будет биться до конца. Это будет тяжёлая игра. Но мы приехали сюда и хотим выиграть. Россия играет с Канадой — это будет весело! Конечно, матч между нашими командами — это большая встреча. Какой первый матч между Россией и Канадой я посмотрел в своей жизни? Это была встреча на Олимпиаде, правда, я уже не помню, какой это был год», — считает Робинсон.

«Мы хорошо знакомы с игроками сборной России»

Защитник Крис Ли не считает, что поражение от чехов помешает канадцам навязать борьбу команде Олега Знарка.

«Конечно, мы хорошо знакомы с игроками сборной России, ведь многие из нас выступают в КХЛ. Мы выложимся полностью ради победы завтра. Да, сегодня нам не удалось победить чехов, но завтра будет другой день и другой матч. Поражение в этом матче не говорит о том, что мы не сможем побороться в субботу. Нам просто нужно улучшить свою игру и поработать над рядом ключевых компонентов, тогда у нас будут шансы в матче со сборной России», — отметил Ли.

Нападающий Рене Бурк назвал россиян фаворитом лишь на бумаге.

«Понятно, что Россия фаворит на бумаге, но мы посмотрим завтра, кто и как готов к игре. Нас ожидает упорный матч, все выйдут на лёд биться. У нас игра завтра, и на этом мы фокусируемся. Каждый раз, когда мы играем с Россией, это большой матч. Ничего не поменяется в этом плане и завтра вечером, — подчеркнул Бурк.

Чехия 4:1
(0:0, 1:1, 3:0)
Канада
15.12.2017, 19:30 основной раунд: Кубок Первого канала
Вратари
2-й период
Matt Ellison 31:42
39:29 Michal Repik
3-й период
46:53 Vojtech Mozik
59:28 Martin Erat
59:56 Michal Repik
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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