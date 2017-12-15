Тренер канадских хоккеистов верит, что они хорошо подготовятся к матчу с россиянами

Источник: ИТАР-ТАСС

Канадцы уступили чехам со счетом 1:4. Матч с россиянами пройдет в субботу и начнется в 17:00 мск.

«Против России будет тяжелая игра, у них очень скоростная и мастеровитая сборная. Не имеет значения, что мы проводили матч накануне — мы в любом случае обязаны быть готовы к завтрашней игре. И, надеюсь, у нас это получится», — сказал тренер.

Дежарден отметил старание своей команды, несмотря на поражение. «Возможно, мы провели последние минуты второго периода не лучшим образом — пропустили шайбу, и обидно получать такие голы. Потом им удалось реализовать большинство после того, как мы упустили возможность отличиться в неравных составах. Последние два гола были забиты в пустые ворота, поэтому итоговый счет не отражает того, что происходило на площадке», — отметил тренер.

Дежарден не стал отвечать на вопрос, является ли проблемой для Континентальной хоккейной лиги то, что в составе россиян большинство игроков из СКА и ЦСКА. «Это не в моей компетенции. У нас в команде игроки, которые встречаются только в сборной. У России же хоккеисты сыграны, потому что большинство из низ выступает в двух клубах», — отметил он.