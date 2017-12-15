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15 декабря, источник: ТАСС

Тренер канадских хоккеистов верит, что они хорошо подготовятся к матчу с россиянами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Уилли Дежарден рассчитывает, что его команда хорошо подготовится к субботнему матчу Кубка Первого канала с россиянами, несмотря на игру с чехами, которая завершилась накануне. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Канадцы уступили чехам со счетом 1:4. Матч с россиянами пройдет в субботу и начнется в 17:00 мск.

«Против России будет тяжелая игра, у них очень скоростная и мастеровитая сборная. Не имеет значения, что мы проводили матч накануне — мы в любом случае обязаны быть готовы к завтрашней игре. И, надеюсь, у нас это получится», — сказал тренер.

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Дежарден отметил старание своей команды, несмотря на поражение. «Возможно, мы провели последние минуты второго периода не лучшим образом — пропустили шайбу, и обидно получать такие голы. Потом им удалось реализовать большинство после того, как мы упустили возможность отличиться в неравных составах. Последние два гола были забиты в пустые ворота, поэтому итоговый счет не отражает того, что происходило на площадке», — отметил тренер.

Дежарден не стал отвечать на вопрос, является ли проблемой для Континентальной хоккейной лиги то, что в составе россиян большинство игроков из СКА и ЦСКА. «Это не в моей компетенции. У нас в команде игроки, которые встречаются только в сборной. У России же хоккеисты сыграны, потому что большинство из низ выступает в двух клубах», — отметил он.

Кубок Первого канала завершится в воскресенье.

Чехия 4:1
(0:0, 1:1, 3:0)
Канада
15.12.2017, 19:30 основной раунд: Кубок Первого канала
Вратари
2-й период
Matt Ellison 31:42
39:29 Michal Repik
3-й период
46:53 Vojtech Mozik
59:28 Martin Erat
59:56 Michal Repik
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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