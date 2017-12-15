Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Казахстан в товарищеском матче

Первый период встречи оказался безголевым, а во вторые двадцать минут подопечные Дэйва Льюиса отличились дважды. Счет белорусы открыли при розыгрыше численного большинства. С передачи Виктора Туркина и Александра Павловича автором заброшенной шайбы стал Павел Воробей.

Под занавес второго периода Артур Гаврус увеличил преимущество. Заключительная треть матча в Молодечно прошла в равной борьбе, гости старались сократить отставание и заменили вратаря на шестого полевого игрока. В итоге Павел Боярчук со сборной Беларуси сумел поразить пустые ворота и установил окончательный счет — 3:0.