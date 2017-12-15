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22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Казахстан в товарищеском матче

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Казахстан со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в товарищеском матче, который прошел в спортивно-развлекательном комплексе Молодечно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период встречи оказался безголевым, а во вторые двадцать минут подопечные Дэйва Льюиса отличились дважды. Счет белорусы открыли при розыгрыше численного большинства. С передачи Виктора Туркина и Александра Павловича автором заброшенной шайбы стал Павел Воробей.

Под занавес второго периода Артур Гаврус увеличил преимущество. Заключительная треть матча в Молодечно прошла в равной борьбе, гости старались сократить отставание и заменили вратаря на шестого полевого игрока. В итоге Павел Боярчук со сборной Беларуси сумел поразить пустые ворота и установил окончательный счет — 3:0.

Сборные Беларуси и Казахстана повторный поединок проведут в «Чижовке-Арене» 16 декабря. Начало игры в 18.00.

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