Борис Михайлов: В нашей сборной есть туристы
Капитан сборной СССР, участник первого московского турнира в 1967 году, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов критически оценил игру сборной России со шведами.
Капитан сборной СССР, участник первого московского турнира в 1967 году, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов критически оценил игру сборной России со шведами.
— Хочу поблагодарить организаторов за внимание к ветеранам, — начал Михайлов. — Нас, капитанов сборной, пригласили на лед, потом выделили просторную ложу. Было приятно в такой душевной обстановке наблюдать за игрой.
— Она впечатлила?
— Нет. Впечатлил результат. Впрочем, победа остается победой, а детали забываются. А так игра сборной России изобиловала браком. Во всем — в контроле шайбы, передачах, бросках. Порой наши игроки прижимались к воротам, позволяя атаковать с близкой дистанции, пусть и с углов.
— Вас не удивил состав сборной? Со шведами вышли два сдерживающих звена…
— За результат отвечает тренер. Ему виднее, кого приглашать в команду. Своих игроков Знарок знает лучше, чем чужих. Понимает, как использовать их сильные стороны. Так что воздержусь от комментариев состава. По мне в этой сборной есть туристы. Имена, разумеется, называть не стану.
— Но Кошечкина вряд ли можно назвать туристом?
— Нет, Кошечкин сыграл очень прилично. Забей в первом периоде шведы вторую шайбу, нам бы пришлось крайне тяжело. Но Василий выручил.
— Чего ждете от матча со сборной Канады?
— Видел канадцев в игре с Кореей. Ничего особенного. В мое время такого шума Канада не вызывала. На Приз «Известий» приезжали профессионалы — «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс» с Марком Тардифом из ВХА, потом команда будущих звезд НХЛ с известным шведским вратарем Ёраном Хегюстой, который дважды обыграл нашу сборную на чемпионате мира-1977 в Вене. Мы этих соперников без проблем побеждали. А европейские канадцы вряд ли
— Неужели в этой канадской команде нет больших мастеров?
— А откуда им взяться? Все эти игроки не сумели закрепиться в НХЛ и в поисках заработка ринулись в Европу, в КХЛ. В низших ведь лигах Канады платят копейки. А здесь можно заработать.
|Олег Знарок
|Рикард Гренборг
|Василий Кошечкин
|Виктор Фаст 58:29 (В. Фаст 59:52)
|1-й период
|02:44
|Никита Нестеров
|9178
|06:06
|3407 (848)
|09:24
|12:52
|Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
|2-й период
|2753
|20:17
|25:12
|Никита Нестеров
|3272
|32:06
|34:13
|Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
|3-й период
|3408
|40:00
|41:56
|б
|Никита Гусев
|51:38
|2042
|848
|56:24
|848
|59:52
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)