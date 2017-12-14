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22:15 (мск), источник: Советский спорт

Борис Михайлов: В нашей сборной есть туристы

Капитан сборной СССР, участник первого московского турнира в 1967 году, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов критически оценил игру сборной России со шведами.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

— Хочу поблагодарить организаторов за внимание к ветеранам, — начал Михайлов. — Нас, капитанов сборной, пригласили на лед, потом выделили просторную ложу. Было приятно в такой душевной обстановке наблюдать за игрой.

— Она впечатлила?
— Нет. Впечатлил результат. Впрочем, победа остается победой, а детали забываются. А так игра сборной России изобиловала браком. Во всем — в контроле шайбы, передачах, бросках. Порой наши игроки прижимались к воротам, позволяя атаковать с близкой дистанции, пусть и с углов.

— Вас не удивил состав сборной? Со шведами вышли два сдерживающих звена…
— За результат отвечает тренер. Ему виднее, кого приглашать в команду. Своих игроков Знарок знает лучше, чем чужих. Понимает, как использовать их сильные стороны. Так что воздержусь от комментариев состава. По мне в этой сборной есть туристы. Имена, разумеется, называть не стану.

— Но Кошечкина вряд ли можно назвать туристом?
— Нет, Кошечкин сыграл очень прилично. Забей в первом периоде шведы вторую шайбу, нам бы пришлось крайне тяжело. Но Василий выручил.

— Чего ждете от матча со сборной Канады?
— Видел канадцев в игре с Кореей. Ничего особенного. В мое время такого шума Канада не вызывала. На Приз «Известий» приезжали профессионалы — «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс» с Марком Тардифом из ВХА, потом команда будущих звезд НХЛ с известным шведским вратарем Ёраном Хегюстой, который дважды обыграл нашу сборную на чемпионате мира-1977 в Вене. Мы этих соперников без проблем побеждали. А европейские канадцы вряд ли чем-то удивят. Хотя они боевиты, и лет 15−17 назад даже побеждали сборную России в Евротуре.

— Неужели в этой канадской команде нет больших мастеров?
— А откуда им взяться? Все эти игроки не сумели закрепиться в НХЛ и в поисках заработка ринулись в Европу, в КХЛ. В низших ведь лигах Канады платят копейки. А здесь можно заработать.

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:30 Зрители: 11781 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Рикард Гренборг
Вратари
Василий Кошечкин Виктор Фаст 58:29 (В. Фаст 59:52)
1-й период
02:44 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3272 32:06
34:13 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:24
848 59:52
Статистика
6 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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