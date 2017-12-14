Борис Михайлов: В нашей сборной есть туристы

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— Хочу поблагодарить организаторов за внимание к ветеранам, — начал Михайлов. — Нас, капитанов сборной, пригласили на лед, потом выделили просторную ложу. Было приятно в такой душевной обстановке наблюдать за игрой.

— Она впечатлила?

— Нет. Впечатлил результат. Впрочем, победа остается победой, а детали забываются. А так игра сборной России изобиловала браком. Во всем — в контроле шайбы, передачах, бросках. Порой наши игроки прижимались к воротам, позволяя атаковать с близкой дистанции, пусть и с углов.

— Вас не удивил состав сборной? Со шведами вышли два сдерживающих звена…

— За результат отвечает тренер. Ему виднее, кого приглашать в команду. Своих игроков Знарок знает лучше, чем чужих. Понимает, как использовать их сильные стороны. Так что воздержусь от комментариев состава. По мне в этой сборной есть туристы. Имена, разумеется, называть не стану.

— Но Кошечкина вряд ли можно назвать туристом?

— Нет, Кошечкин сыграл очень прилично. Забей в первом периоде шведы вторую шайбу, нам бы пришлось крайне тяжело. Но Василий выручил.

— Чего ждете от матча со сборной Канады?

— Видел канадцев в игре с Кореей. Ничего особенного. В мое время такого шума Канада не вызывала. На Приз «Известий» приезжали профессионалы — «Виннипег Джетс» с Бобби Халлом и «Квебек Нордикс» с Марком Тардифом из ВХА, потом команда будущих звезд НХЛ с известным шведским вратарем Ёраном Хегюстой, который дважды обыграл нашу сборную на чемпионате мира-1977 в Вене. Мы этих соперников без проблем побеждали. А европейские канадцы вряд ли чем-то удивят. Хотя они боевиты, и лет 15−17 назад даже побеждали сборную России в Евротуре.