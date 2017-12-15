Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси в товарищеском матче
Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в городе Молодечно, что в Минской области, и завершилась со счетом 3:0.
На 25-й минуте защитник «Куньлуня» Павел Воробей реализовал большинство и вывел белорусов вперед, а автором второй шайбы на 36-й стал нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус. На последних секундах матча уже пустые ворота сборной Казахстана поразил форвард «Немана» Павел Боярчук.
Сегодня, 16 декабря, сборные Казахстана и Беларуси проведут еще одну товарищескую игру в Минске, которая начнется в 21:30 по времени Астаны.
На декабрьский сбор Беларуси было вызвано 12 игроков из клубов КХЛ, из которых 11 представляют минское «Динамо». В то же время у Казахстана только Дамир Рыспаев представляет «Торпедо» из ВХЛ, а остальные хоккеисты играют за пять клубов из локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо». Возглавляет же отечественную команду главный тренер «Номада» Юрий Михайлис.
Ранее сборная Казахстана победила Украину в двух товарищеских матчах в Киеве — 5:1, 3:0.
Декабрьские игры являются для сборной подготовкой к этапу Еврочеленджа, который пройдет с 12 по 18 февраля в Польше. Кроме хозяев и Казахстана на
Главным же стартом сезона для сборной Казахстана станет апрельский чемпионат мира в первом дивизионе в Будапеште, на котором за две путевки в элиту будут также бороться Венгрия, Словения, Великобритания, Польша и Италия.