Сборная Казахстана по хоккею уступила Беларуси в товарищеском матче

Игра проходила в городе Молодечно, что в Минской области, и завершилась со счетом 3:0.

На 25-й минуте защитник «Куньлуня» Павел Воробей реализовал большинство и вывел белорусов вперед, а автором второй шайбы на 36-й стал нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус. На последних секундах матча уже пустые ворота сборной Казахстана поразил форвард «Немана» Павел Боярчук.

Сегодня, 16 декабря, сборные Казахстана и Беларуси проведут еще одну товарищескую игру в Минске, которая начнется в 21:30 по времени Астаны.

На декабрьский сбор Беларуси было вызвано 12 игроков из клубов КХЛ, из которых 11 представляют минское «Динамо». В то же время у Казахстана только Дамир Рыспаев представляет «Торпедо» из ВХЛ, а остальные хоккеисты играют за пять клубов из локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо». Возглавляет же отечественную команду главный тренер «Номада» Юрий Михайлис.

Ранее сборная Казахстана победила Украину в двух товарищеских матчах в Киеве — 5:1, 3:0.

Декабрьские игры являются для сборной подготовкой к этапу Еврочеленджа, который пройдет с 12 по 18 февраля в Польше. Кроме хозяев и Казахстана на мини-турнире выступят Италия и Венгрия.