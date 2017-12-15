Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков в Норвегии
МОСКВА, 15 дек —
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МОСКВА, 15 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (22-я минута), Егор Коршков (43) и Михаил Науменков (62). У словаков отличились Патрик Лампер (6) и Лукаш Цингел (49).
Днем ранее олимпийская сборная России победила в овертайме команду Норвегии — 4:3.
В следующем матче турнира россияне в субботу сыграют с французами.