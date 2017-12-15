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21:49 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков в Норвегии

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Олимпийская сборная России по хоккею в овертайме обыграла команду Словакии в матче турнира Meсa Hockey Games в норвежском Хамаре.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (22-я минута), Егор Коршков (43) и Михаил Науменков (62). У словаков отличились Патрик Лампер (6) и Лукаш Цингел (49).

Днем ранее олимпийская сборная России победила в овертайме команду Норвегии — 4:3.

В следующем матче турнира россияне в субботу сыграют с французами.

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