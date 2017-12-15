Витолиньш: Канадские хоккеисты, играющие в Европе, действуют в схожей с россиянами манере

Большинство канадских хоккеистов, которые в рамках подготовки к Олимпийским играм выступают на втором подряд этапе Евротура, играют в клубах Континентальной хоккейной лиги. В своем первом матче на Кубке Первого канала сборная Канады обыграла южнокорейцев со счетом 4:2.

«Они привыкли к европейскому хоккею, играют так же, как и мы, действуют активно, как и на Кубке Карьяла. Это серьезная команда, которая будет бороться за медали», — сказал Витолиньш.

В матче со шведами россияне первыми пропустили гол. «Вчера мы первые 10 минут потратили на то, чтобы привыкнуть к быстрой игре. Шведы действовали побыстрее, и мы немного опаздывали», — отметил тренер.