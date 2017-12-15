Олимпийский чемпион Ларионов прокомментирует матч Кубка Первого канала Россия — Канада

Россияне сыграют с канадцами в субботу, матч начнется в 17:00 мск. В четверг российские хоккеисты с победы над командой Швеции стартовали на домашнем турнире (3:1). Канадцы в среду обыграл сборную Южной Кореи (4:2).

«Сборная Канады — это зрелая, серьезная команда, в составе которой игроки, получившие шанс заявить о себе и вписать свое имя в историю. Но сборная России должна быть сильнее. Мой дебют в прямом эфире Первого канала — это возможность увидеть игру с другой стороны и проанализировать ее для зрителей, это интересный опыт», — сказал Ларионов.

Трансляция матча также будет доступна на официальном сайте Первого канала. Зрители смогут смотреть игру с камер с обзором 360 градусов. Две камеры позволят смотреть за игрой со скамейки запасных и со скамейки штрафников. Еще одна камера будет установлена под сводами арены.

На шлеме главного арбитра встречи также будет закреплена камера. Зрители получат возможность видеть игру от первого лица. Отдельная камера будет следить за защитником сборной России Никитой Нестеровым. Всю игру он проведет с микрофоном, видеозаписи с эмоциями хоккеиста будут доступны в перерывах матча на сайте телеканала.