Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь?

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Сборная России начала домашний этап Евротура с победы. Что мы увидели в матче со шведами? 6 наблюдений по стартовой игре Кубка Первого канала.

Провал на старте стал фишкой Знарка

На Кубке Карьяла сборная России прибавляла от матча к матчу. После ужасной игры с хозяевами последовали две победы, и уже во встрече с чехами мы увидели почти образцовый хоккей. Команду Знарка на старте и на финише турнира было не узнать. В московской битве со шведами мы тоже прочили россиянам серьёзные проблемы. Однако провальным оказался только первый период, когда, кроме классного броска Калинина, и вспомнить нечего. Наша команда действовала зажато, с массой ошибок и исключительно атаками с ходу. Ни о каких «позиционках» не было и речи. Знарок, посетовавший на плотный график игр в КХЛ и как следствие неважное движение в игре со Швецией, в очередной раз кивает на физику как основу основ. Перед Олимпиадой у него будет беспрецедентный по срокам подготовительный сбор, после которого все жалобы будут неуместны. Пока же сборная России обречена на пробуксовку на старте турнира ли или отдельно взятого матча. Вопрос лишь в том, с какими потерями она выйдет из этого затмения. Накануне россияне довольно легко отделались.

Второй период — эталон для сборной России

После такого первого периода наивно было ожидать от сборной России фейерверка во втором. Однако наша команда преобразилась, проведя почти эталонную двадцатиминутку. Что стало тому причиной? Та самая физика, которая словно тесто подошла до нужных кондиций ко второму периоду? Или дальняя лавка, располагающая к позиционной игре? Так или иначе, у сборной России не в пример лучше стала держаться шайба. Звено Шалунова, которое пока лишь в поиске идеального баланса, порой чертило такие геометрически верные передачи, что у шведов кружилась голова. В это же время «андроновцы» и Калинин исправно копали на пятаке. Не случайно две шайбы сборной России стали результатом игры под воротами. Знарок, не имея в руках переключателя, менял режимы: то наши парни кололи шведов пружинными выпадами, то ставили в тупик кружевами. Но всё же основой для этой смены режимов было то, что ни в своей, ни в средней зоне россияне почти ничего не дали сделать «Тре крунур».

Большинство: все яйца в одну корзину

Что смутило, так это большинство. Нет, прав Плотников, говоря, что де-факто две шайбы из трёх родились из игры в численном неравенстве. Напрягает даже не сухая статистика, а то, как уживались друг с другом звёзды в первой спецбригаде. Знарок поставил к Гусеву и Капризову центром Шипачёва, а на синюю линию в пару к Нестерову отрядил Ковальчука. На бумаге — монструозная пятёрка, которая должна была разрывать шведов на раз-два. На деле — масса потерь, выходов шайбы из зоны и просто несостыковок. Знарок наделил функциями «столба» Капризова, но ему в этом амплуа непривычнее, чем Плотникову или Калинину. Крайне неудачный матч провёл Нестеров, причём проявлялось это во всём: от удалений до потерь на синей линии. Но больше всего претензий к Шипачёву как мозгу этой убойной спецбригады. Он так и не смог связать звёздных партнёров, хотя с тем же Ковальчуком последнее время играет в клубе. Сложилось впечатление, что Знарок сложил все яйца в одну корзину и прогадал.

Ковальчук заряжен, но может взорваться

Не только к Шипачёву есть вопросы, но и к Ковальчуку. Разница в том, что Илья, будучи капитаном, был максимально заряжен. Он вкладывался в каждый бросок, стервятником лез на пятак. Ковальчука было реально много. Если говорить про желание, то он играл так, как и должен капитан. Вопрос в другом. Илье категорически не везло. Большинство его попыток уходило в молоко. Последствия этого совершенно непредсказуемы. Может случиться как «новый Квебек», когда всю злость на себя он выплеснет в голы, а возможен и другой исход. Помните Кубок Первого канала двухлетней давности? Тогда сборная России с суперзвёздным составом заняла четвёртое место на домашнем турнире, а Ковальчук с Радуловым получили чёрные метки из-за срывов, которые приводили к глупым удалениям. Не повторится ли история теперь, накануне Олимпиады?

Заряженность Ковальчука — это козырь сборной России, но это его состояние всегда соседствует со взрывоопасностью.

Нужно больше использовать Войнова

До того как Войнов выстрелил от борта, а Калинин переправил шайбу в ворота, о присутствии защитника на льду можно было лишь догадываться. Меньшинство — это не его вотчина, а в большинстве из всех защитников Знарок активно задействовал только Нестерова. Вот и получается, что Вячеславу оставалось доедать крохи игрового времени в равных составах. Но почти сразу после того как его бросок вывел сборную России вперёд, он крайне остро подключился к атаке. Нет сомнений в том, что Войнов, при всех его минусах, один из лучших атакующих защитников страны. В этом сезоне он заметно прокачал бросок, словно беря пример с Патрика Херсли. Так почему же главный тренер СКА и сборной России держит такого игрока на привязи? Уже в матче с Канадой роль Войнова должна измениться.

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