Калинин выстрелил, но без помощи Шипачёва. Оценки сборной России

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В своём первом матче на Кубке Первого канала сборная России одолела сборную Швецию. По итогам противостояния мы выставили оценки всем сочетаниям нашей национальной команды.

Вратарь

Василий Кошечкин — 6,0

Одна из самых спорных позиций в заявке сборной на игру со шведами. Да, Василий уверенно провёл последние игры в составе «Металлурга», но появление в рамке именно голкипера «сталеваров» было мало кем ожидаемо. Однако Василий со своей задачей справился. В первом периоде россияне могли пропустить и не одну шайбу, минимум дважды спас Кошечкин. В пропущенном голе прямой вины голкипера нет. Затем работы было меньше, поэтому возвеличивать Кошечкина тоже не за что. Неплохой матч в исполнении стража ворот, который спас там, где требовалось команде.

Защитники

Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов — 6,5

Много претензий было к Вячеславу Войнову после Кубка Карьяла. Но тогда тренерский штаб делал эксперименты в сочетаниях. Сегодня пара Гавриков-Войнов, выступающая вместе в СКА, тоже не была непреодолимым препятствием для шведских нападающих, высоко прессинговавших наших игроков. Много ошибались в передачах в средней зоне, что не позволяло начинать потенциально опасные атаки. Иногда им не удавалось сохранить шайбу для команды, когда соперник давил в зоне. Это приводило к броскам, пусть они и не представляли особой угрозы для Кошечкина. Тем не менее, грубых ошибок не было. Это не заслужило бы особого внимания и оценка была бы чуть ниже, если бы не победная шайба Войнова, который до этого зачастую подключался в чужую зону без особого успеха.

Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин — 6,0

К этой паре претензий немного. И дело не в том, что защитники сыграли безошибочно. Как и остальным, второму дуэту оборонцев не удалось избежать огрехов, но их было мало, да и фатальными они не стали. К тому же с них меньше спрос — играют за разные клубы, могло не хватать взаимопонимания. Оба плотно опекали соперников, максимально затрудняя им жизнь. В неудачном — не по счёту, а по игре — первом периоде их было практически незаметно. А это лучшая характеристика для защитников в таких эпизодах. Оба, особенно Хафизуллин, пользовались случаем и помогали в позиционных атаках форвардам, активничая не на синей линии, а в кругах вбрасывания. Говоря об ошибках, можно отметить слишком авантюрную игру Хафизуллина, которая привела во втором периоде к опасному выходу. Уже при счёте 3:1 в пользу россиян защитники несколько раз ошиблись позиционно. Но откровенных провалов не было, и прогресс игроков очевиден: ещё в памяти слабая игра Богдана против финнов на прошлом этапе Евротура, а Хафизуллин получал мало игрового времени, находясь в четвёртой паре обороны.

Никита Нестеров — Алексей Марченко — 5,0

Защитники с опытом игры в НХЛ данный матч не могут занести себе в актив. В отличие от предыдущей пары, они уже выступали в одном сочетании, играя за ЦСКА. Только уверенности у своих владений обоим не доставало. Мы знаем, что Нестеров опасен у чужих ворот. Это очень ценится в стане московских «армейцев», какие-то недостатки в оборонительных действиях могут прощаться. Сборная — дело совсем иное. Грешили в поединке со шведами оба защитника. Нестеров едва не привёз шайбу в первом периоде, когда Кошечкину в отчаянном броске пришлось спасать Отечество. Марченко был отыгран в том эпизоде. Алексей мог порадовать шведских болельщиков уже во втором игровом отрезке, но арбитр не дал удаление за очевидную задержку. К слову, два из трёх сегодняшних штрафа в составе России получил Нестеров. Много потерь совершено в условиях, когда оппонент не бьёт и не дышит в спину, а лишь обозначает прессинг. После такой игры есть вероятность, что сочетание будет разбито.

Артём Зуб — Егор Яковлев — 5,5

Единственную шайбу сборная России получила в тот момент, когда на льду была эта пара защитников. Кто-то скажет, что всё произошло спонтанно, после вбрасывания. Бросок с дальней дистанции, добивания не было, за которое можно отдельно поругать защитников. Но претензии возникают в связи не только с конкретным эпизодом. Действия защитников не выглядели слаженно. Зуб достаточно часто уступал борьбу в своей зоне. От Яковлева можно ожидать большей опасности в чужой зоне. Они не играли в одном сочетании сборной, потому за эту связку тренерский штаб, вероятно, держаться не станет. Очевидных плюсов перед остальными у них нет. Не станет неожиданностью появление Любушкина, который в атаке не помощник, но может надёжнее сыграть в обороне.

Нападающие

Илья Ковальчук — Вадим Шипачёв — Сергей Калинин — 5,5

Хорошую игру провёл Сергей Калинин. Его шайбы могло и не быть, и никто бы не стал упрекать Калинина за то, что не стал бросать. Этот гол на 100% сотворён руками форварда СКА. Поучаствовал он и во второй шайбе. Однако общая оценка невысокая. Мы ждали гораздо большего от этого звена, особенно от Ковальчука и Шипачёва. Увидели же бесчисленное количество бросков в исполнении Ильи, и не везде они были оправданы. Взаимодействие между хоккеистами слабое, и это тоже нужно учитывать. Не хватало креатива, масса бросков произведена с дальней дистанции. Добивать Шипачёву и Калинину после выстрелов Ковальчука не давали. Сборная может сильно прибавить, если у Вадима и Ильи, что называется, пойдёт игра. Сегодня не пошла.

Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников — 6,0

Эта тройка не отметилась результативными действиями. Но и основная задача у сочетания другая. Данное звено играло агрессивно, пытаясь изматывать соперника в чужой зоне. В отсутствии желания игроков никто не упрекнёт. Самый опасный и яркий момент в первом периоде создан усилиями Телегина-Андронова-Плотникова, когда на последней минуте россияне устроили штурм ворот Виктора Фаста. В конце второго игрового отрезка Плотников своей активностью заработал для команды две минуты большинства. Ну, а главное — тройка довольно успешно подавляла соперника в средней зоне. И именно в этом большая ценность сочетания. Они прекрасно сдерживают соперника, хотя стоит признать, что агрессивная игра шведов порой заставляла делать ошибки.

Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов — 6,5

От этой тройки мы тоже ждём большего. Да, они соорудили третью шайбу. Во втором голе активное участие принял Максим Шалунов. Но Гусев и Капризов всё ещё далеки от своей лучшей формы. Как и на прошлом этапе Евротура, хромает реализация. Создаётся много моментов, достаточно времени было проведено в большинстве, и время это потрачено не самым лучшим образом. Отчасти это связано с системой обороны, выбранной шведами. Но коли уж есть у нашей сборной самые высокие притязания на Олимпийских играх, то лидеры должны показывать свой максимум. Сегодня их отдельные удачные действия помогли победить. Но игра могла сложиться совсем иначе, допустим, используй шведы в первом периоде ошибку Капризова на своей синей линии. У них наивысшая оценка среди нападающих, однако ждём прогресса.