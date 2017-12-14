Калинин выстрелил, но без помощи Шипачёва. Оценки сборной России
Три очка добыты, но по игре есть вопросы.
Три очка добыты, но по игре есть вопросы.
В своём первом матче на Кубке Первого канала сборная России одолела сборную Швецию. По итогам противостояния мы выставили оценки всем сочетаниям нашей национальной команды.
Вратарь
Василий Кошечкин — 6,0
Одна из самых спорных позиций в заявке сборной на игру со шведами. Да, Василий уверенно провёл последние игры в составе «Металлурга», но появление в рамке именно голкипера «сталеваров» было мало кем ожидаемо. Однако Василий со своей задачей справился. В первом периоде россияне могли пропустить и не одну шайбу, минимум дважды спас Кошечкин. В пропущенном голе прямой вины голкипера нет. Затем работы было меньше, поэтому возвеличивать Кошечкина тоже не за что. Неплохой матч в исполнении стража ворот, который спас там, где требовалось команде.
Защитники
Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов — 6,5
Много претензий было к Вячеславу Войнову после Кубка Карьяла. Но тогда тренерский штаб делал эксперименты в сочетаниях. Сегодня пара
Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин — 6,0
К этой паре претензий немного. И дело не в том, что защитники сыграли безошибочно. Как и остальным, второму дуэту оборонцев не удалось избежать огрехов, но их было мало, да и фатальными они не стали. К тому же с них меньше спрос — играют за разные клубы, могло не хватать взаимопонимания. Оба плотно опекали соперников, максимально затрудняя им жизнь. В неудачном — не по счёту, а по игре — первом периоде их было практически незаметно. А это лучшая характеристика для защитников в таких эпизодах. Оба, особенно Хафизуллин, пользовались случаем и помогали в позиционных атаках форвардам, активничая не на синей линии, а в кругах вбрасывания. Говоря об ошибках, можно отметить слишком авантюрную игру Хафизуллина, которая привела во втором периоде к опасному выходу. Уже при счёте 3:1 в пользу россиян защитники несколько раз ошиблись позиционно. Но откровенных провалов не было, и прогресс игроков очевиден: ещё в памяти слабая игра Богдана против финнов на прошлом этапе Евротура, а Хафизуллин получал мало игрового времени, находясь в четвёртой паре обороны.
Никита Нестеров — Алексей Марченко — 5,0
Защитники с опытом игры в НХЛ данный матч не могут занести себе в актив. В отличие от предыдущей пары, они уже выступали в одном сочетании, играя за ЦСКА. Только уверенности у своих владений обоим не доставало. Мы знаем, что Нестеров опасен у чужих ворот. Это очень ценится в стане московских «армейцев»,
Артём Зуб — Егор Яковлев — 5,5
Единственную шайбу сборная России получила в тот момент, когда на льду была эта пара защитников.
Нападающие
Илья Ковальчук — Вадим Шипачёв — Сергей Калинин — 5,5
Хорошую игру провёл Сергей Калинин. Его шайбы могло и не быть, и никто бы не стал упрекать Калинина за то, что не стал бросать. Этот гол на 100% сотворён руками форварда СКА. Поучаствовал он и во второй шайбе. Однако общая оценка невысокая. Мы ждали гораздо большего от этого звена, особенно от Ковальчука и Шипачёва. Увидели же бесчисленное количество бросков в исполнении Ильи, и не везде они были оправданы. Взаимодействие между хоккеистами слабое, и это тоже нужно учитывать. Не хватало креатива, масса бросков произведена с дальней дистанции. Добивать Шипачёву и Калинину после выстрелов Ковальчука не давали. Сборная может сильно прибавить, если у Вадима и Ильи, что называется, пойдёт игра. Сегодня не пошла.
Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Плотников — 6,0
Эта тройка не отметилась результативными действиями. Но и основная задача у сочетания другая. Данное звено играло агрессивно, пытаясь изматывать соперника в чужой зоне. В отсутствии желания игроков никто не упрекнёт. Самый опасный и яркий момент в первом периоде создан усилиями
Никита Гусев — Максим Шалунов — Кирилл Капризов — 6,5
От этой тройки мы тоже ждём большего. Да, они соорудили третью шайбу. Во втором голе активное участие принял Максим Шалунов. Но Гусев и Капризов всё ещё далеки от своей лучшей формы. Как и на прошлом этапе Евротура, хромает реализация. Создаётся много моментов, достаточно времени было проведено в большинстве, и время это потрачено не самым лучшим образом. Отчасти это связано с системой обороны, выбранной шведами. Но коли уж есть у нашей сборной самые высокие притязания на Олимпийских играх, то лидеры должны показывать свой максимум. Сегодня их отдельные удачные действия помогли победить. Но игра могла сложиться совсем иначе, допустим, используй шведы в первом периоде ошибку Капризова на своей синей линии. У них наивысшая оценка среди нападающих, однако ждём прогресса.
Сергей Широков — Илья Каблуков — Евгений Кетов — 5,5
Сдерживающее звено провело средний матч. Потому если игру и запомнят, то не благодаря этим парням. Без обрезов, максимально стараясь и выкладываясь — всё, как и должно четвертому сочетанию. Очень неплохо комбинировали Широков и Каблуков. Крайне полезен в разрушении Кетов. Наверняка, у болельщиков нет претензий к данному сочетанию. И роль этого звена всем понятна. В целом,
|Олег Знарок
|Рикард Гренборг
|Кошечкин В.
|Фаст В. 58:30
|1-й период
|02:45
|Никита Нестеров
|9178
|06:06
|3407 (848)
|09:24
|12:52
|Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
|2-й период
|2753
|20:17
|25:12
|Никита Нестеров
|3783
|32:07
|34:14
|Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
|3-й период
|3408
|40:00
|41:56
|б
|Никита Гусев
|51:38
|2042
|848
|56:19
|848
|59:53
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0