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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийская сборная России победила норвежцев на турнире в Хамаре

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла в овертайме команду Норвегии на турнире Meсa Hockey Games в норвежском Хамаре.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Михаил Науменков (17-я минута), Андрей Кузьменко (26), Виктор Тихонов (34) и Владимир Ткачев (64). У норвежцев отличились Патрик Торесен (3), Андерс Бастиансен (23) и Матис Олимб (27).

В следующем матче турнира россияне в пятницу сыграют с командой Словакии.

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