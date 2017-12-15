Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Олимпийская сборная России победила норвежцев на турнире в Хамаре
МОСКВА, 15 дек —
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МОСКВА, 15 дек —
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Михаил Науменков (17-я минута), Андрей Кузьменко (26), Виктор Тихонов (34) и Владимир Ткачев (64). У норвежцев отличились Патрик Торесен (3), Андерс Бастиансен (23) и Матис Олимб (27).
В следующем матче турнира россияне в пятницу сыграют с командой Словакии.