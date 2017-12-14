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14 декабря, источник: ТАСС

Фаст: Сборная РФ по хоккею выглядела хорошо и по делу переиграла команду Швеции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вратарь сборной Швеции Виктор Фаст считает, что сборная России показала хорошую игру в стартовом матче Кубка Первого канала и заслуженно победила. Об этом он сказал ТАСС.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Матч в Москве состоялся в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу сборной России. Дублем в составе россиян отметился нападающий петербургского СКА Сергей Калинин, еще одна шайба на счету его одноклубника Никиты Гусева, реализовавшего буллит. Единственную шайбу сборной Швеции забросил Фредрик Петтерссон.

«Мы знали, что сегодня будет тяжелая игра, но рассчитывали на другой результат. Мы могли сыграть лучше, но сборная России сегодня выглядела хорошо и переиграла нас. В том числе и я действовал не лучшим образом», — считает Фаст.

Также вратарь сборной Швеции выразил мнение по поводу следующего соперника его команды. «Я совру, если скажу вам, что знаю что-либо о сборной Южной Кореи. Будет интересно сыграть с этой командой. Всегда интересно играть с командами, с которыми встречаешься не так часто», — сказал хоккеист.

Выступавший за ЦСКА с 2015 по 2017 годы 35-летний Фаст признался, что был рад встретиться с бывшими партнерами по команде. «Рад увидеть моих приятелей из ЦСКА Андронова, Багу (Богдана Киселевича), Телегу (Ивана Телегина), Сорокина. Все они великолепные люди и хоккеисты, я скучал по ним и было здорово встретиться с ними», — добавил собеседник.

Сборная Швеции проведет еще два матча на турнире. 16 декабря шведы сыграют с южнокорейцами, а 17 декабря с финнами. Сборная России в те же дни встретится с командами Канады и Финляндии.

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Рикард Гренборг
Вратари
Кошечкин В. Фаст В. 58:30
1-й период
02:45 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3783 32:07
34:14 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:19
848 59:53
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швеция
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