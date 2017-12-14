Фаст: Сборная РФ по хоккею выглядела хорошо и по делу переиграла команду Швеции

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Матч в Москве состоялся в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу сборной России. Дублем в составе россиян отметился нападающий петербургского СКА Сергей Калинин, еще одна шайба на счету его одноклубника Никиты Гусева, реализовавшего буллит. Единственную шайбу сборной Швеции забросил Фредрик Петтерссон.

«Мы знали, что сегодня будет тяжелая игра, но рассчитывали на другой результат. Мы могли сыграть лучше, но сборная России сегодня выглядела хорошо и переиграла нас. В том числе и я действовал не лучшим образом», — считает Фаст.

Также вратарь сборной Швеции выразил мнение по поводу следующего соперника его команды. «Я совру, если скажу вам, что знаю что-либо о сборной Южной Кореи. Будет интересно сыграть с этой командой. Всегда интересно играть с командами, с которыми встречаешься не так часто», — сказал хоккеист.

Выступавший за ЦСКА с 2015 по 2017 годы 35-летний Фаст признался, что был рад встретиться с бывшими партнерами по команде. «Рад увидеть моих приятелей из ЦСКА Андронова, Багу (Богдана Киселевича), Телегу (Ивана Телегина), Сорокина. Все они великолепные люди и хоккеисты, я скучал по ним и было здорово встретиться с ними», — добавил собеседник.