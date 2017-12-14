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14 декабря, источник: Чемпионат.com

«Судьи убивали нас всю игру с Россией, они все — первая звезда матча»

Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист не скрывал эмоций, говоря о судействе в игре с Россией на Кубке Первого канала.

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«Я никогда не сталкивался с подобным судейством!»

Сейчас наступает такая стадия сезона, когда каждый матч имеет огромное значение, если бы говорим о выступлении сборных. Олимпиада уже практически за углом, поэтому времени на отработку игровых схем остаётся совсем мало. В этой связи матч между Россией и Швецией ожидался с особым интересом.

Шведы забили первыми и явно нацеливались огорчить сборную России, как они сделали год назад в рамках этого же самого Кубка Первого канала. Однако на этот раз подопечным Олега Знарка удалось переломить инициативу и добиться победы со счётом 3:1. При этом шведам показалось, что судейство явно было предвзятым. Справедливости ради, надо отметить, что некоторые решения судей действительно вызывали вопросов. Капитан шведов и по совместительству брат Хенрика Лундквиста Джоэль Лундквист не выбирал слова, говоря о судействе.

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— Честно скажу, судейство было очень тяжёлым для нас. Постоянно нам что-то говорили на вбрасывании, мы всё время делали что-то не так, по мнению арбитров. Особенно это касается первой части матча, но и мой штраф в третьем периоде тоже вызывает большие сомнения. Невероятные решения судей! Они убивали нас всю игру, так что сложно смириться с тем, что они творили. Судьи были первой звездой матча. Тренерский штаб говорил нам о том, что они будут очень избирательны в своих решениях. Но если честно, я никогда не сталкивался с подобным судейством! Оставалось только быстро приспособиться, но сделать это сразу нереально.

Что касается содержания игры, то здесь Джоэль был более сдержан в оценках, отдавая должное мастерству российской сборной.

— Да, мы забили хороший гол, но затем сборной России удалось создать большое количество моментов, которые они в итоге реализовали. Нам нужно быть агрессивнее при борьбе за шайбу, особенно это касается действий в атаке. Нашей команде надо больше пользоваться своей скоростью, чтобы быть первыми на шайбе и владеть инициативой. Также думаю, что игру в большинстве надо обязательно улучшать, потому что это важный компонент. В целом это была тяжёлая игра с обоюдными шансами, но признаюсь, что Россия была лучше сегодня.

Игрока сборной России снова назвали чужим именем

На Кубке Первого канала есть у наших журналистов традиция называть игроков своей сборной чужими именами. Вот досталось и защитнику Владиславу Гаврикову, которого почему-то назвали Сергей при просьбе записать видеообращение.

— Записать видеопоздравление могу, но только я не Сергей, — немного обиженным голосом сказал защитник сборной России.

По игре Гавриков пошутил про то, что его одноклубник по СКА Патрик Херсли раскрывал все секреты сборной России для своих парней, а также сказал, что постарается забить канадцам в следующем матче.

— Готовились к сопернику, вовремя забили. Хорошо сыграл наш вратарь, всё в совокупности дало такой результат. Шведы, в принципе, ничем не удивили, представляли, как они будут играть. Понятное дело, у них состав хороший, могли где-то на индивидуальном мастерстве сыграть. Херсли, кажется, все секреты про нас рассказал. Правда, не помогло. Может, по-русски говорил и не так объяснил? Почему не забил? Нестеров сказал, что научит меня кистевому, надо подойти к нему завтра на тренировке. Посмотрим, забью ли Канаде, время покажет, но это не точно.

Россия уже настраивается на Канаду

По сути, с финальной сиреной сегодняшнего матча началась подготовка к поединку с Канадой. Вряд ли стоит ещё раз говорить про историю противостояний двух команд, все и так всё знают. Капитан россиян Илья Ковальчук призвал очень серьёзно отнестись к сопернику.

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— У Канады, с которой играем в субботу, приехала практически та команда, которая поедет на Олимпиаду. Предстоит интересный матч. Осталось провести две контрольные встречи, надо всё сделать, наиграть сочетания, большинство. На Корею, может, канадцы недонастроились. Они всегда в порядке. Будет интересная игра.

Подхватил схожую мысль и форвард сборной России Сергей Андронов.

— Как я понимаю, там сейчас собраны лучшие хоккеисты, который на данный момент есть у них в распоряжении. Конечно, мы знаем многих из них по этому сезону и по другим годам, большинство имён на слуху в КХЛ, так что мы примерно представляем, чего ожидать от этой сборной. Не могу сказать, будет ли нам легче или тяжелее из-за особенностей состава канадцев.

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Рикард Гренборг
Вратари
Кошечкин В. Фаст В. 58:30
1-й период
02:45 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3783 32:07
34:14 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:19
848 59:53
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швеция
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