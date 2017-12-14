«Судьи убивали нас всю игру с Россией, они все — первая звезда матча»
Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист не скрывал эмоций, говоря о судействе в игре с Россией на Кубке Первого канала.
Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист не скрывал эмоций, говоря о судействе в игре с Россией на Кубке Первого канала.
«Я никогда не сталкивался с подобным судейством!»
Сейчас наступает такая стадия сезона, когда каждый матч имеет огромное значение, если бы говорим о выступлении сборных. Олимпиада уже практически за углом, поэтому времени на отработку игровых схем остаётся совсем мало. В этой связи матч между Россией и Швецией ожидался с особым интересом.
Шведы забили первыми и явно нацеливались огорчить сборную России, как они сделали год назад в рамках этого же самого Кубка Первого канала. Однако на этот раз подопечным Олега Знарка удалось переломить инициативу и добиться победы со счётом 3:1. При этом шведам показалось, что судейство явно было предвзятым. Справедливости ради, надо отметить, что некоторые решения судей действительно вызывали вопросов. Капитан шведов и по совместительству брат Хенрика Лундквиста Джоэль Лундквист не выбирал слова, говоря о судействе.
— Честно скажу, судейство было очень тяжёлым для нас. Постоянно нам
Что касается содержания игры, то здесь Джоэль был более сдержан в оценках, отдавая должное мастерству российской сборной.
— Да, мы забили хороший гол, но затем сборной России удалось создать большое количество моментов, которые они в итоге реализовали. Нам нужно быть агрессивнее при борьбе за шайбу, особенно это касается действий в атаке. Нашей команде надо больше пользоваться своей скоростью, чтобы быть первыми на шайбе и владеть инициативой. Также думаю, что игру в большинстве надо обязательно улучшать, потому что это важный компонент. В целом это была тяжёлая игра с обоюдными шансами, но признаюсь, что Россия была лучше сегодня.
Игрока сборной России снова назвали чужим именем
На Кубке Первого канала есть у наших журналистов традиция называть игроков своей сборной чужими именами. Вот досталось и защитнику Владиславу Гаврикову, которого
— Записать видеопоздравление могу, но только я не Сергей, — немного обиженным голосом сказал защитник сборной России.
По игре Гавриков пошутил про то, что его одноклубник по СКА Патрик Херсли раскрывал все секреты сборной России для своих парней, а также сказал, что постарается забить канадцам в следующем матче.
— Готовились к сопернику, вовремя забили. Хорошо сыграл наш вратарь, всё в совокупности дало такой результат. Шведы, в принципе, ничем не удивили, представляли, как они будут играть. Понятное дело, у них состав хороший, могли
Россия уже настраивается на Канаду
По сути, с финальной сиреной сегодняшнего матча началась подготовка к поединку с Канадой. Вряд ли стоит ещё раз говорить про историю противостояний двух команд, все и так всё знают. Капитан россиян Илья Ковальчук призвал очень серьёзно отнестись к сопернику.
— У Канады, с которой играем в субботу, приехала практически та команда, которая поедет на Олимпиаду. Предстоит интересный матч. Осталось провести две контрольные встречи, надо всё сделать, наиграть сочетания, большинство. На Корею, может, канадцы недонастроились. Они всегда в порядке. Будет интересная игра.
Подхватил схожую мысль и форвард сборной России Сергей Андронов.
— Как я понимаю, там сейчас собраны лучшие хоккеисты, который на данный момент есть у них в распоряжении. Конечно, мы знаем многих из них по этому сезону и по другим годам, большинство имён на слуху в КХЛ, так что мы примерно представляем, чего ожидать от этой сборной. Не могу сказать, будет ли нам легче или тяжелее
|Олег Знарок
|Рикард Гренборг
|Кошечкин В.
|Фаст В. 58:30
|1-й период
|02:45
|Никита Нестеров
|9178
|06:06
|3407 (848)
|09:24
|12:52
|Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
|2-й период
|2753
|20:17
|25:12
|Никита Нестеров
|3783
|32:07
|34:14
|Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
|3-й период
|3408
|40:00
|41:56
|б
|Никита Гусев
|51:38
|2042
|848
|56:19
|848
|59:53
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0