Знарок: Сборная России по хоккею сыграет против канадцев в других сочетаниях

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В четверг россияне обыграли в своем первом матче на турнире шведов (3:1). С канадцами хозяева этапа Евротура встретятся в субботу.

«Мы готовимся [к матчу], будут перестановки в звеньях. Канада есть Канада, будем настраиваться, готовиться к ним», — сказал Знарок.

Тренер объяснил присутствие в составе форвардов Евгения Кетова и Ильи Каблукова. «Кетов и Каблуков неплохо зарекомендовали себя в Германии. Бюро скаутов дало нам рекомендации, и мы хотели попробовать их на таком уровне. То, что после вбрасывания с их участием забили гол — там была чистая блокировка», — отметил он.