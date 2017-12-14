Знарок: Сборная России по хоккею сыграет против канадцев в других сочетаниях

В четверг россияне обыграли в своем первом матче на турнире шведов (3:1). С канадцами хозяева этапа Евротура встретятся в субботу.
«Мы готовимся [к матчу], будут перестановки в звеньях. Канада есть Канада, будем настраиваться, готовиться к ним», — сказал Знарок.
Тренер объяснил присутствие в составе форвардов Евгения Кетова и Ильи Каблукова. «Кетов и Каблуков неплохо зарекомендовали себя в Германии. Бюро скаутов дало нам рекомендации, и мы хотели попробовать их на таком уровне. То, что после вбрасывания с их участием забили гол — там была чистая блокировка», — отметил он.
По словам Знарка, у него есть претензии к тому, как в Континентальной хоккейной лиге судьи трактуют правила на вбрасываниях. «Нужно придерживаться одной трактовки. Мы должны играть так, как играют в Европе. Чтобы не привыкать, и у нас не снимали игроков с точки вбрасывания, на чем мы и погорели».