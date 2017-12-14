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14 декабря, источник: ТАСС

Знарок: Сборная России по хоккею сыграет против канадцев в других сочетаниях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею перед матчем Кубка Первого канала с командой Канады сделает перестановки в звеньях. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

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15
фотографий

В четверг россияне обыграли в своем первом матче на турнире шведов (3:1). С канадцами хозяева этапа Евротура встретятся в субботу.

«Мы готовимся [к матчу], будут перестановки в звеньях. Канада есть Канада, будем настраиваться, готовиться к ним», — сказал Знарок.

Тренер объяснил присутствие в составе форвардов Евгения Кетова и Ильи Каблукова. «Кетов и Каблуков неплохо зарекомендовали себя в Германии. Бюро скаутов дало нам рекомендации, и мы хотели попробовать их на таком уровне. То, что после вбрасывания с их участием забили гол — там была чистая блокировка», — отметил он.

По словам Знарка, у него есть претензии к тому, как в Континентальной хоккейной лиге судьи трактуют правила на вбрасываниях. «Нужно придерживаться одной трактовки. Мы должны играть так, как играют в Европе. Чтобы не привыкать, и у нас не снимали игроков с точки вбрасывания, на чем мы и погорели».

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
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Олег Знарок Рикард Гренборг
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Кошечкин В. Фаст В. 58:30
1-й период
02:45 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3783 32:07
34:14 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:19
848 59:53
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
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Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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Гол
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б
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