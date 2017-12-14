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14 декабря, источник: ТАСС

Александр Медведев: Хоккеисты сборной России проявили волю к победе в матче со шведами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проявила волю к победе в матче Кубка Первого канала с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал член правления Федерации хоккея России (ФХР) Александр Медведев.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В четверг сборная России со счетом 3:1 победила команду Швеции в стартовом для себя матче второго этапа Евротура.

«Начало было тяжелое — горели 0:1, но потом команда проявила не только волю к победе, но и показала очень интересную игру в атаке. Единственное, не очень понравилась игра в обороне. [Вратарь] Василий Кошечкин сыграл уверенно, показав, что может действовать уверенно в сложных моментах. У меня осталось хорошее впечатление от игры», — сказал Медведев.

«Разнообразие в атаке, кураж и поддержка партнеров на скамейке показали, что это настоящая команда», — добавил член правления ФХР.

«По ходу игры сочетания менялись, и они были не только клубными, но каждая пятерка действовала очень хорошо. В любом случае главная цель — это Олимпийские игры. Очевидно, что у нас будет команда, за которую будет болеть вся страна», — заключил Медведев.

В следующем матче Кубка Первого канала 16 декабря сборная России сыграет с командой Канады.

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Рикард Гренборг
Вратари
Кошечкин В. Фаст В. 58:30
1-й период
02:45 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3783 32:07
34:14 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:19
848 59:53
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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