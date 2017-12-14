Александр Медведев: Хоккеисты сборной России проявили волю к победе в матче со шведами

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В четверг сборная России со счетом 3:1 победила команду Швеции в стартовом для себя матче второго этапа Евротура.

«Начало было тяжелое — горели 0:1, но потом команда проявила не только волю к победе, но и показала очень интересную игру в атаке. Единственное, не очень понравилась игра в обороне. [Вратарь] Василий Кошечкин сыграл уверенно, показав, что может действовать уверенно в сложных моментах. У меня осталось хорошее впечатление от игры», — сказал Медведев.

«Разнообразие в атаке, кураж и поддержка партнеров на скамейке показали, что это настоящая команда», — добавил член правления ФХР.

«По ходу игры сочетания менялись, и они были не только клубными, но каждая пятерка действовала очень хорошо. В любом случае главная цель — это Олимпийские игры. Очевидно, что у нас будет команда, за которую будет болеть вся страна», — заключил Медведев.