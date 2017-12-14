Знарок: У тренерского штаба сборной РФ есть вопросы по физической готовности хоккеистов

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Российские хоккеисты в своем первом матче на Кубке Первого канала обыграли команду Швеции со счетом 3:1.

«Результатом довольны, по физическому состоянию игроков есть вопросы. У них были напряженные игры чемпионата, времени восстановиться было не так много. Хотелось бы больше движения», — сказал Знарок.

По его словам, в матче с командой Канады в субботу должен сыграть нападающий Валерий Ничушкин, который на игру со шведами не был заявлен.

«Кто сыграет в воротах, не знаю. Может Кошечкин, может Сорокин», — также отметил Знарок.