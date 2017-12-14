Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
5 особенностей детских садов в российской глубинке
Назван лучший по качеству жизни город России
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Европа
14.12
Россия3
Швеция1
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций
Как дела у сборной России и ее соперников за полгода до ЧМ-2018
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Армейский год Гончаренко
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
14 декабря, источник: ТАСС

Знарок: У тренерского штаба сборной РФ есть вопросы по физической готовности хоккеистов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею после матча со шведами имеет вопросы к игрокам команды в плане физического состояния. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Олег Знарок.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Российские хоккеисты в своем первом матче на Кубке Первого канала обыграли команду Швеции со счетом 3:1.

«Результатом довольны, по физическому состоянию игроков есть вопросы. У них были напряженные игры чемпионата, времени восстановиться было не так много. Хотелось бы больше движения», — сказал Знарок.

По его словам, в матче с командой Канады в субботу должен сыграть нападающий Валерий Ничушкин, который на игру со шведами не был заявлен.

«Кто сыграет в воротах, не знаю. Может Кошечкин, может Сорокин», — также отметил Знарок.

По словам тренера, неизвестно, сыграет ли с канадцами форвард Иван Телегин. «У него свело ногу», — сообщил Знарок.

Россия 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Швеция
14.12.2017, 19:00 основной раунд: Кубок Первого канала ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Рикард Гренборг
Вратари
Кошечкин В. Фаст В. 58:30
1-й период
02:45 Никита Нестеров
9178 06:06
3407 (848) 09:24
12:52 Сергей Калинин (В. Войнов, 2762)
2-й период
2753 20:17
25:12 Никита Нестеров
3783 32:07
34:14 Сергей Калинин (В. Войнов, 4430)
3-й период
3408 40:00
41:56 б Никита Гусев
51:38 2042
848 56:19
848 59:53
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Россия зажала шведов в стальных тисках
Поветкин проведет первый бой после сокращения дисквалификации
Российские биатлонистки опустились в зачете Кубка наций
Как дела у сборной России и ее соперников за полгода до ЧМ-2018
WADA подозревает еще 300 спортсменов РФ в применении допинга
Геннадий Орлов поделился трансферными слухами из стана «Зенита»
Шведы пожаловались на судейство в игре с Россией на КПК
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь