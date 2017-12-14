Дамир Рыспаев присоединился к сборной Казахстана перед матчами с Беларусью
Защитник «Торпедо» Дамир Рыспаев присоединился к сборной Казахстана и сыграет в товарищеских матчах с Беларусью, сообщает «Шайба.kz».
Защитник «Торпедо» Дамир Рыспаев присоединился к сборной Казахстана и сыграет в товарищеских матчах с Беларусью, сообщает «Шайба.kz».
Игры пройдут 15 и 16 декабря в Молодечино и в Минске. Начало — в 22:00 и в 21:30 по времени Астаны соответственно.
22-летний Рыспаев в этом сезоне провел пять матчей за «Номад» в чемпионате Казахстане и отметился одной результативной передачей, а в «Торпедо» за семь матчей он забросил одну шайбу и заработал всего четыре минуты штрафа.
Напомним, ранее сборная Казахстана в товарищеских играх в Киеве дважды победила Украину (5:1, 3:0). В составе команды в этих встречах играли лишь хоккеисты из пяти команд локального чемпионата — «Номада», «Арлана», «Темиртау», «Алматы» и «Алтая-Торпедо», а возглавлял ее главный тренер «Номада» Юрий Михалис.
Декабрьские игры являются для сборной подготовкой к этапу Еврочеленджа, который пройдет с 12 по 18 февраля в Польше. Кроме хозяев и Казахстана на
Главным же стартом сезона для сборной Казахстана станет апрельский чемпионат мира в первом дивизионе в Будапеште, на котором за две путевки в элиту будут также бороться Венгрия, Словения, Великобритания, Польша и Италия.